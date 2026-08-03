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S-a stabilit play-off-ul Europa League. Cu cine va juca Universitatea Craiova, dacă trece de KuPS

Universitatea Craiova, campioana României, și-a aflat luni posibilii adversari din play-off-ul Europa League, în urma tragerii la sorți efectuate la sediul UEFA, de la Nyon (Elveția).
S-a stabilit play-off-ul Europa League. Cu cine va juca Universitatea Craiova, dacă trece de KuPS
sursă foto: REMUS BADEA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 aug. 2026, 14:26, Sport
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După eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor, Universitatea Craiova și-a aflat posibilii adversari din play-off-ul Europa League.

Pentru a ajunge în play-off, formația pregătită de Filipe Coelho trebuie însă să treacă mai întâi de finlandezii de la KuPS, în turul al treilea preliminar. Meciurile sunt programate pe 6 și 13 august.

În urma tragerii la sorți, câștigătoarea dublei KuPS Kuopio – Universitatea Craiova va întâlni pierzătoarea confruntării dintre Ararat-Armenia și NK Celje. Primul meci al dublei se va disputa pe terenul câștigătoarei dintre KuPS și Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova a fost cap de serie la tragerea la sorți, datorită coeficientului UEFA.

Programul complet al play-off-ului Europa League:

Trabzonspor – câștigătoarea dintre Ferencváros și Górnik Zabrze
Câștigătoarea dintre KuPS Kuopio și Universitatea Craiova – pierzătoarea dintre Ararat-Armenia și NK Celje
Câștigătoarea dintre Shamrock Rovers și Egnatia – Lillestrøm
Pierzătoarea dintre Slovan Bratislava și Mjällby – câștigătoarea dintre FC Salzburg și Pafos
Câștigătoarea dintre Benfica și Hearts – pierzătoarea dintre Aarhus și Sabah
Pierzătoarea dintre Hapoel Beer-Sheva și Steaua Roșie Belgrad – Viktoria Plzeň
Câștigătoarea dintre Rangers și Jagiellonia – câștigătoarea dintre Larne și Iberia 1999
Pierzătoarea dintre Kairat Almaty și Levski Sofia – câștigătoarea dintre PAOK și Anderlecht
Câștigătoarea dintre Beșiktaș și Hradec Králové – pierzătoarea dintre Dinamo Zagreb și Kauno Žalgiris
OFI Creta – câștigătoarea dintre Maccabi Tel Aviv și CSKA Sofia

Meciurile din play-off-ul Europa League se vor disputa pe 20 și 27 august.

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