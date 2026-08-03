S-a stabilit play-off-ul Europa League. Cu cine va juca Universitatea Craiova, dacă trece de KuPS

După eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor, Universitatea Craiova și-a aflat posibilii adversari din play-off-ul Europa League.

Pentru a ajunge în play-off, formația pregătită de Filipe Coelho trebuie însă să treacă mai întâi de finlandezii de la KuPS, în turul al treilea preliminar. Meciurile sunt programate pe 6 și 13 august.

În urma tragerii la sorți, câștigătoarea dublei KuPS Kuopio – Universitatea Craiova va întâlni pierzătoarea confruntării dintre Ararat-Armenia și NK Celje. Primul meci al dublei se va disputa pe terenul câștigătoarei dintre KuPS și Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova a fost cap de serie la tragerea la sorți, datorită coeficientului UEFA.

Programul complet al play-off-ului Europa League:

Trabzonspor – câștigătoarea dintre Ferencváros și Górnik Zabrze

Câștigătoarea dintre KuPS Kuopio și Universitatea Craiova – pierzătoarea dintre Ararat-Armenia și NK Celje

Câștigătoarea dintre Shamrock Rovers și Egnatia – Lillestrøm

Pierzătoarea dintre Slovan Bratislava și Mjällby – câștigătoarea dintre FC Salzburg și Pafos

Câștigătoarea dintre Benfica și Hearts – pierzătoarea dintre Aarhus și Sabah

Pierzătoarea dintre Hapoel Beer-Sheva și Steaua Roșie Belgrad – Viktoria Plzeň

Câștigătoarea dintre Rangers și Jagiellonia – câștigătoarea dintre Larne și Iberia 1999

Pierzătoarea dintre Kairat Almaty și Levski Sofia – câștigătoarea dintre PAOK și Anderlecht

Câștigătoarea dintre Beșiktaș și Hradec Králové – pierzătoarea dintre Dinamo Zagreb și Kauno Žalgiris

OFI Creta – câștigătoarea dintre Maccabi Tel Aviv și CSKA Sofia

Meciurile din play-off-ul Europa League se vor disputa pe 20 și 27 august.