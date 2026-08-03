Prima pagină » Sport » Play-off-ul Ligii Campionilor, stabilit. Doi români, implicați în lupta pentru calificarea în faza principală

Play-off-ul Ligii Campionilor, stabilit. Doi români, implicați în lupta pentru calificarea în faza principală

Luni, la sediul UEFA de la Nyon (Elveția), a avut loc tragerea la sorți a play-off-ului Ligii Campionilor, contând pentru calificarea în faza principală a competiției din sezonul 2026/2027. Printre fotbaliștii implicați se numără și doi români, Răzvan Marin și Darius Olaru.
Play-off-ul Ligii Campionilor, stabilit. Doi români, implicați în lupta pentru calificarea în faza principală
sursă foto: GEORGE FILIP / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
03 aug. 2026, 14:07, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Internaționalul român Răzvan Marin, legitimat la AEK Atena, este favorit la calificare. Campioana Greciei va înfrunta învingătoarea dublei dintre Kairat Almaty (Kazahstan) și Levski Sofia (Bulgaria), formația care a eliminat Universitatea Craiova.

În schimb, misiunea lui Darius Olaru este mai complicată. Echipa sa, Union Saint-Gilloise, va întâlni Bodø/Glimt în turul al treilea preliminar. Dacă formația belgiană va reuși să treacă de revelația sezonului trecut din Liga Campionilor, va întâlni câștigătoarea duelului dintre Olympiacos (Grecia) și NEC Nijmegen (Țările de Jos).

Programul play-off-ului Ligii Campionilor

În play-off participă 14 echipe, împărțite pe două trasee: traseul campioanelor – 10 echipe; traseul non-campioanelor – 4 echipe.

Câștigătoarele dublelor se vor califica în faza principală a Ligii Campionilor.

Traseul campioanelor:

Levski Sofia (Bulgaria) / Kairat Almaty (Kazahstan) – AEK Atena (Grecia)

Celtic (Scoția) – LASK (Austria)

Dinamo Zagreb (Croația) / Kauno Žalgiris (Lituania) – Viking (Norvegia)

Mjällby (Suedia) / Slovan Bratislava (Slovacia) – Ararat-Armenia (Armenia) / Celje (Slovenia)

Hapoel Beer-Sheva (Israel) / Steaua Roșie Belgrad (Serbia) – Aarhus (Danemarca) / Sabah Baku (Azerbaidjan)

Traseul non-campioanelor:

Fenerbahce (Turcia) / Sturm Graz (Austria) – Sparta Praga (Cehia) / Lyon (Franța)

Olympiacos (Grecia) / NEC Nijmegen (Olanda) – Union Saint-Gilloise (Belgia) / Bodø/Glimt (Norvegia)

Meciurile din turul play-off-ului sunt programate pe 18 și 19 august. Manșele retur se vor disputa pe 25 și 26 august.

Recomandarea video

Diana Șoșoacă a pierdut, la Tribunalul UE, procesul prin care cerea suspendarea deciziei Parlamentului European de ridicare a imunității sale
G4Media
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.ro
Metrorex, cel mai mare consumator de energie din București, ar putea intra într-o situație fără precedent. Numărul de trenuri ar putea fi redus, pe fondul crizei energetice. „Important este să se facă economie după ora 19”
Gandul
Cel mai controversat cuplu și-a mai dat o șansă: s-au împăcat! Primele imagini
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport
Dunărea seacă într-un ritm alert, ca în 1985. Record negativ de 1.400 mc/s, de neegalat de peste 40 de ani
Libertatea
Nu mânca niciodată acest aliment dacă observi acest detaliu! Un neurolog spune că poate ascunde o toxină extrem de periculoasă
CSID
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia