Play-off-ul Ligii Campionilor, stabilit. Doi români, implicați în lupta pentru calificarea în faza principală

Internaționalul român Răzvan Marin, legitimat la AEK Atena, este favorit la calificare. Campioana Greciei va înfrunta învingătoarea dublei dintre Kairat Almaty (Kazahstan) și Levski Sofia (Bulgaria), formația care a eliminat Universitatea Craiova.

În schimb, misiunea lui Darius Olaru este mai complicată. Echipa sa, Union Saint-Gilloise, va întâlni Bodø/Glimt în turul al treilea preliminar. Dacă formația belgiană va reuși să treacă de revelația sezonului trecut din Liga Campionilor, va întâlni câștigătoarea duelului dintre Olympiacos (Grecia) și NEC Nijmegen (Țările de Jos).

Programul play-off-ului Ligii Campionilor

În play-off participă 14 echipe, împărțite pe două trasee: traseul campioanelor – 10 echipe; traseul non-campioanelor – 4 echipe.

Câștigătoarele dublelor se vor califica în faza principală a Ligii Campionilor.

Traseul campioanelor:

Levski Sofia (Bulgaria) / Kairat Almaty (Kazahstan) – AEK Atena (Grecia)

Celtic (Scoția) – LASK (Austria)

Dinamo Zagreb (Croația) / Kauno Žalgiris (Lituania) – Viking (Norvegia)

Mjällby (Suedia) / Slovan Bratislava (Slovacia) – Ararat-Armenia (Armenia) / Celje (Slovenia)

Hapoel Beer-Sheva (Israel) / Steaua Roșie Belgrad (Serbia) – Aarhus (Danemarca) / Sabah Baku (Azerbaidjan)

Traseul non-campioanelor:

Fenerbahce (Turcia) / Sturm Graz (Austria) – Sparta Praga (Cehia) / Lyon (Franța)

Olympiacos (Grecia) / NEC Nijmegen (Olanda) – Union Saint-Gilloise (Belgia) / Bodø/Glimt (Norvegia)

Meciurile din turul play-off-ului sunt programate pe 18 și 19 august. Manșele retur se vor disputa pe 25 și 26 august.