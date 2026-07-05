Prima pagină » Sport » FCSB, învinsă clar de Union Saint-Gilloise în primul amical al verii. Fostul jucător al bucureștenilor, Darius Olaru, titular la echipa belgiană

FCSB, învinsă clar de Union Saint-Gilloise în primul amical al verii. Fostul jucător al bucureștenilor, Darius Olaru, titular la echipa belgiană

Fosta campioană a României, FCSB, a fost învinsă categoric de vicecampioana Belgiei, Union Saint-Gilloise, cu scorul de 4-0, duminică, în primul meci amical al verii, disputat la Nijlen, în Belgia, echipa bucureșteană aflându-se în cantonament în Țările de Jos.
FCSB, învinsă clar de Union Saint-Gilloise în primul amical al verii. Fostul jucător al bucureștenilor, Darius Olaru, titular la echipa belgiană
sursă foto: FCSB
Petre Apostol
05 iul. 2026, 16:17, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Union Saint-Gilloise a dominat autoritar partida cu FCSB încă din debut, iar în primul sfert de oră a expediat șapte șuturi spre poarta apărată de Ștefan Târnovanu.

Superioritatea belgienilor s-a concretizat în minutul 30, când Biondic a deschis scorul, iar înainte de pauză Raul Florucz a majorat diferența (43), după o primă parte în care Union a dominat și la capitolul posesie.

FCSB și-a creat câteva situații de gol în startul părții secunde, însă rămase neconcretizate.

Pe final, vicecampioana Belgiei a mai înscris de două ori, în minutele 83 și 87, prin Sylla și Fuseini, stabilind scorul final, 4-0.

Partida a marcat și reîntâlnirea lui Darius Olaru cu fosta sa echipă, internaționalul român fiind titular în echipa belgiană, la doar câteva săptămâni după transferul de la FCSB.

FCSB va disputa următorul meci de verificare din cantonament pe 8 iulie, împotriva formației Al Jazira, pregătită de antrenorul român Cosmin Olăroiu. Acesta va fi, de altfel, și ultimul test înainte de startul campionatului.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Fost candidat la șefia USR, consilier pentru mai mulți parlamentari, manager de proiect în partid, înjură America și pe președintele Trump: „Micuța căsuță albă, unde noaptea te poți p… direct în Biroul Oval! Asta merită Trump, America, de ziua ei!”. Ce a declanșat reacția vulgară a USR-istului
Gandul
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Promisiunea făcută de Ucraina României după incidentul cu drona din Portul Constanța. Ce prevede noul protocol
Libertatea
Cât de sănătoasă este combinația brânză-roșii vara, în realitate. Mihaela Bilic spulberă mitul
CSID
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da