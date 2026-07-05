FCSB, învinsă clar de Union Saint-Gilloise în primul amical al verii. Fostul jucător al bucureștenilor, Darius Olaru, titular la echipa belgiană

Union Saint-Gilloise a dominat autoritar partida cu FCSB încă din debut, iar în primul sfert de oră a expediat șapte șuturi spre poarta apărată de Ștefan Târnovanu.

Superioritatea belgienilor s-a concretizat în minutul 30, când Biondic a deschis scorul, iar înainte de pauză Raul Florucz a majorat diferența (43), după o primă parte în care Union a dominat și la capitolul posesie.

FCSB și-a creat câteva situații de gol în startul părții secunde, însă rămase neconcretizate.

Pe final, vicecampioana Belgiei a mai înscris de două ori, în minutele 83 și 87, prin Sylla și Fuseini, stabilind scorul final, 4-0.

Partida a marcat și reîntâlnirea lui Darius Olaru cu fosta sa echipă, internaționalul român fiind titular în echipa belgiană, la doar câteva săptămâni după transferul de la FCSB.

FCSB va disputa următorul meci de verificare din cantonament pe 8 iulie, împotriva formației Al Jazira, pregătită de antrenorul român Cosmin Olăroiu. Acesta va fi, de altfel, și ultimul test înainte de startul campionatului.