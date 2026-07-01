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Alexandru Pantea, împrumutat de FCSB la Levadiakos, în prima ligă din Grecia

Fundașul dreapta Alexandru Pantea a fost împrumutat de FCSB la Levadiakos, formație din prima ligă din Grecia, unde va evolua în sezonul 2026/2027. Mutarea a fost confirmată oficial miercuri de ambele cluburi.
Alexandru Pantea, împrumutat de FCSB la Levadiakos, în prima ligă din Grecia
sursă foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
01 iul. 2026, 18:52, Sport
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Fundașul dreapta Alexandru Pantea a fost cedat sub formă de împrumut de la FCSB la Levadiakos, formație antrenată de fostul tehnician al roș-albaștrilor, Elias Charalambous.

„Fundașul dreapta român se alătură echipei noastre sub formă de împrumut și opțiune de cumpărare de la Steaua București (n.r. – FCSB). Este format la Steaua, alături de care a fost încoronat campion de două ori (2024, 2025), câștigând și două Supercupe în aceiași ani, precum și Cupa României în 2020. În tricoul istoricului club românesc, are 104 apariții (6 pase decisive), dintre care 19 în competițiile UEFA”, se arată în comunicatul clubului elen.

Pantea va purta tricoul cu numărul 2 la noua sa echipă.

La rândul său, FCSB a transmis că îi urează succes alături de noii săi colegi.

„FCSB anunță că Alexandru Pantea va evolua, în sezonul 2026-2027, la Levadiakos FC, din prima ligă elenă. Clubul nostru îi mulțumește apărătorului în vârstă de 22 de ani pentru contribuție și îi urează mult succes alături de noi săi colegi”.

Mutarea vine după transferul lui Ronny Labonne de către fosta campioană, fundaș sosit de la Caen, din a treia ligă franceză.

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