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Federația Germană de Fotbal, întâlniri decisive la New York cu Jürgen Klopp pentru postul de selecționer

Federația Germană de Fotbal (DFB) va purta săptămâna viitoare negocieri decisive cu Jürgen Klopp pentru preluarea funcției de selecționer al naționalei Germaniei, după despărțirea de Julian Nagelsmann, în urma eliminării de la Cupa Mondială 2026.
Federația Germană de Fotbal, întâlniri decisive la New York cu Jürgen Klopp pentru postul de selecționer
Petre Apostol
05 iul. 2026, 16:51, Sport
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Conducerea DFB, în frunte cu președintele Bernd Neuendorf, și directorul executiv al Ligii Germane de Fotbal (DFL), Hans-Joachim Watzke, intenționează să se deplaseze la New York în a doua parte a săptămânii viitoare pentru a se întâlni cu Klopp, aflat în Statele Unite ale Americii în calitate de analist TV pe durata Cupei Mondiale 2026, potrivit publicației germane Bild.

În paralel, la New York este așteptat și Oliver Mintzlaff, directorul executiv al grupului Red Bull, companie cu care Klopp are contract până în 2029 în funcția de director global pentru fotbal. Conform sursei citate, Mintzlaff și Klopp urmează să aibă, la rândul lor, o discuție privind viitorul tehnicianului.

Până în prezent, nu au existat negocieri directe între Red Bull și DFB, însă toate părțile sunt interesate să ajungă la un acord.

Totuși, tratativele nu se anunță simple, întrucât contractul lui Klopp nu conține o clauză de reziliere, iar Red Bull ar solicita o compensație financiară pentru eliberarea acestuia. O altă variantă analizată ar fi ca tehnicianul să rămână asociat imaginii companiei și după preluarea naționalei Germaniei.

În ceea ce privește structura conducerii tehnice, actualul director sportiv al DFB, Rudi Völler, al cărui contract este valabil până în 2028, este așteptat să rămână în funcție și să colaboreze cu Klopp.

Vineri, Klopp a confirmat public că este dispus să revină pe banca tehnică.

„Acum sunt mai odihnit și mai motivat ca niciodată. Sunt pregătit”, a declarat fostul antrenor al echipelor Liverpool și Borussia Dortmund pentru Magenta TV.

Postul de selecționer al Germaniei a rămas vacant după demisia lui Julian Nagelsmann, survenită în urma eliminării Mannschaft-ului în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026.

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