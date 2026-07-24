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Federația Germană de Fotbal a anunțat oficial numirea lui Jürgen Klopp în funcția de antrenor principal al echipei naționale

Federația Germană de Fotbal a anunțat vineri sosirea lui Jürgen Klopp în funcția de antrenor al echipei naționale.
Federația Germană de Fotbal a anunțat oficial numirea lui Jürgen Klopp în funcția de antrenor principal al echipei naționale
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
24 iul. 2026, 12:40, Sport
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E oficial. Jürgen Klopp  a fost numit selecționer al Germaniei, succedându-l pe Julian Nagelsmann, cu contract până la Campionatul Mondial din 2030 (Spania, Portugalia, Maroc), a anunțat vineri Bernd Neuendorf, președintele Asociației Germane de Fotbal (DFB), potrivit Le Figaro.

„Suntem încântați să-l putem prezenta pe Jürgen Klopp ca nou antrenor”, ​​a declarat el. La patru zile după  eliminarea umilitoare a Germaniei în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale de către Paraguay, antrenorul german Julian Nagelsmann a demisionat din funcție .

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