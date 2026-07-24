UTA Arad – Oțelul Galați și FC Argeș – Petrolul Ploiești deschid etapa a 2-a din Superliga de fotbal

Meciul care deschide runda a doua din Superliga este programat de la ora 18:30. UTA Arad primește vizita echipei Oțelul Galați.
UTA încearcă să se refacă după eșecul sever din prima etapă, 0-4 pe terenul campioanei Universitatea Craiova. În schimb, Oțelul vine la Arad cu moralul ridicat, după victoria surprinzătoare cu 2-1 împotriva echipei CFR Cluj, clasată pe locul 3 în sezonul trecut.
Gălățenii au un ascendent și în confruntările directe recente. Au câștigat ultimele două dueluri (1-0 în aprilie și 4-0 în octombrie 2025), iar în ultimele cinci întâlniri cu UTA au suferit o singură înfrângere.
Înaintea meciului, Oțelul ocupă locul 4 în clasament, cu trei puncte, grație succesului înregistrat cu CFR. UTA, în schimb, este pe ultima poziție, după prima etapă.
Meciul care închide prima zi a etapei a doua din Superliga este FC Argeș – Petrolul Ploiești, programat de la ora 21:30.
FC Argeș caută primele puncte ale sezonului, după înfrângerea cu 0-2 pe terenul FCSB, în prima rundă.
Petrolul încearcă să continue într-un mod pozitiv după ce a început sezonul cu o victorie importantă, scor 1-0, pe teren propriu, împotriva echipei Dinamo București, aflată în mare parte a timpului în lupta pentru podium în sezonul trecut.
Echipa ploieșteană are și un avantaj moral față de gruparea piteșteană, câștigând precedentele două partide directe.
Ploieștenii ocupă locul 6 în clasament înaintea etapei a doua, în timp ce FC Argeș se află pe poziția a 14-a.