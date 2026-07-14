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Un triplu campion al Finlandei a semnat cu FC Argeș

Un jucător care a câștigat de trei ori campionatul Finlandei și este compenent al naționalei de la Helsinki a semnat cu FC Argeș Basketball.
Un triplu campion al Finlandei a semnat cu FC Argeș
Foto: FC Argeș Basketball
Cosmin Pirv
14 iul. 2026, 20:12, Sport
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Henri Kantonen, component al naționalei Finlandei, a semnat un contract cu FC Argeș Basketball.
Jucătorul născut în 20 august 1997 are 197 centimetri și evoluează pe pozițiile 1-2-3.

Henri Kantonen s-a format în academia celor de la Torpan Pojat, apoi a jucat la Pussihukat, Kouvot, Karhu Basket, Vilpas Vikings, Helsinki Seagulls și, cel mai recent, Kataja. El a avut și experiențe importante în afara Finlandei, la Aix Maurienne și M Basket Mažeikiai.

Este de trei ori campion al Finlandei, câștigător al Cupei Finlandei și a fost desemnat „Most Improved Player” în Korisliiga, distincție acordată celui mai spectaculos progres al sezonului.

Sezonul trecut, Kantonen a fost unul dintre liderii formației Kataja Basket, alături de care a ajuns până în finala campionatului Finlandei, încheind sezonul cu medalia de argint. Pe parcursul sezonului, a înregistrat medii de 12.3 puncte, 5.3 recuperări și 5.1 pase decisive pe meci, cu un index de 14.7 la eficiență.

Henri Kantonen face parte din generația de succes a naționalei Finlandei, reprezentând Susijengi la FIBA EuroBasket 2022 și la Cupa Mondială 2023, după ce a parcurs toate etapele loturilor naționale de juniori. În prezent, el este membru de bază al lotului de seniori.

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