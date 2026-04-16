Bogdan Andone, antrenorul FC Argeș, înainte de meciul cu CFR Cluj, din play-off-ul din Superliga de fotbal: Joc cu importanță mare pentru locul 3

„Meciul de mâine va trebui să îl abordăm foarte serios și foarte atenți, pentru că e un joc important. Dacă vom reuși o victorie, în funcție și de rezultatele etapei, vom putea ajunge pe locul 3. Este extrem de important acest lucru. Practic, CFR este una dintre contracandidatele pentru lupta la locurile 3-4. Așa că este foarte important să avem atitudine, să facem un joc bun și să încercăm să câștigăm jocul”, a declarat antrenorul FC Argeș, Bogdan Andone, în conferința premergătoare partidei de vineri, de la ora 20:30, pe teren propriu.

Andone a mai spus și că, în opinia sa, echipa a jucat de la egal la egal cu oricare formație din play-off.

„Am jucat cu toate echipele, cred eu, de la egal la egal. Dacă aveam poate mai multă șansă și mai multă atenție și concentrare, mai puteam avea câteva puncte în plus”, a spus antrenorul.

FC Argeș, la două puncte de podiumul provizoriu

Înainte de ultimul meci al turului din play-off, FC Argeș ocupă locul 5, cu 30 de puncte. Echipa din Pitești se află la doar 2 puncte de locul 3, ocupat de Rapid, și este la un punct în urma adversarei de vineri, CFR Cluj.

Tehnicianul a punctat și că timpul este foarte scurt între partide, echipa evoluând luni seară contra Rapidului, meci încheiat cu o remiză albă.

„A fost timpul foarte scurt între jocuri. Important este să reușim să ne revenim fizic și mental după jocul de luni seara. Avem și niște probleme medicale și niște probleme fizice la unii dintre băieți. E normal, pentru că e final de sezon. Cred că avem în jur de 40 de jocuri, cu meciurile de Cupă din acest sezon. Este normal să se acumuleze starea de oboseală, și fizică, și mentală. Dar, va trebui să găsim soluții și băieții să ajungă proaspeți la ora jocului”, a afirmat Andone.

Andone dorește ca echipa să creeze mai multe ocazii

Despre jocul echipei sale, antrenorul a insistat că este nevoie de mai multă eficiență în atac.

„Este încurajator faptul că arătăm bine la organizare defensivă, băieții fac foarte bine ceea ce au de făcut, interpretează bine fazele jocului. În același timp, trebuie să încercăm să ne creăm mai multe situații de gol, să marcăm mai multe goluri ca să putem câștiga jocul”, a spus el.

Antrenorul a confirmat că mijlocașul Claudiu Micovschi, accidentat după doar 7 minute în partida cu Rapid, este foarte probabil să nu mai joace în acest sezon.

„Probabil că sezonul acesta e încheiat pentru el. Vom vedea și în zilele următoare cum va fi situația lui medicală. Dar, e greu de crezut că în acest sezon va mai juca. Va fi important să înceapă pregătirea din vară de la zero, să fie apt 100% pentru sezonul viitor”, a spus Andone.

Despre adversarul de vineri, Andone a afirmat că este o echipă care știe să joace la rezultat și că sosirea antrenorului Daniel Pancu a schimbat în bine jocul formației.

„Este o echipă extrem de experimentată, extrem de puternică din punct de vedere fizic, pragmatică. Știe să gestioneze bine momentele jocului și știe să joace la rezultat. Trebuie felicitat Daniel Pancu. Din momentul venirii lui la echipă, lucrurile s-au schimbat radical și CFR a avut o serie extraordinară de meciuri fără înfrângere, cu multe victorii, multe puncte câștigate. Așa că ne va aștepta cu siguranță un meci extrem de dificil, mai ales, cum am spus, că este un joc cu o importanță mare pentru locul 3-4”, a adăugat antrenorul.