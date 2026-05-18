Jucătorul lui CFR Cluj, Ciprian Deac, se retrage din activitate

Clubul a anunțat că ultima etapă din acest sezon nu aduce doar un simplu joc în Gruia: „este un meci special pentru o carieră de nota 10 a celui care a dat totul, indiferent de moment”.

„Vă așteptăm în număr cât mai mare vineri, 22 mai, de la ora 20.30, la meciul de retragere a celui mai iubit decar din istoria echipei noastre: Ciprian Deac”, a transmis clubul.

Potrivit sursei citate, Deac are peste peste 500 de meciuri în tricoul echipei, „mii de ore de muncă și o viață dedicată complet sportului pe care l-a iubit din inimă”.

CFR Cluj joacă vineri cu FC Argeș în ultima etapă a Superligii.

În penultima etapă, CFR Cluj a remizat, scor 0-0, împotriva celor de la Dinamo București, și și-a asigurat astfel prezența în sezonul viitor în Cupele Europene.