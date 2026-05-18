Dani Carvajal pleacă de la Real Madrid după 23 de ani

Căpitanul lui Real Madrid, în vârstă de 34 de ani, rămâne liber de contract la finalul lunii iunie. El a jucat 450 de meciuri pentru echipa madrilenă și a marcat 14 goluri, potrivit BBC.

Carvajal a ajuns în academia lui Real Madrid în 2002 și a debutat la prima echipă în 2013, după un sezon la Bayer Leverkusen. Real Madrid l-a readus atunci prin activarea unei clauze de răscumpărare.

Fundașul dreapta este considerat unul dintre simbolurile clubului. El a câștigat 27 de trofee cu Real Madrid, între care șase Ligi ale Campionilor, patru titluri în La Liga și două Cupe ale Spaniei.

„Dani Carvajal este o legendă și un simbol al lui Real Madrid și al academiei sale. Carvajal a întruchipat întotdeauna valorile lui Real Madrid. Aceasta este și va fi mereu casa lui”, a declarat președintele clubului, Florentino Perez.

Real Madrid îi va aduce un omagiu la ultimul meci al sezonului din La Liga, împotriva lui Athletic Bilbao, pe Santiago Bernabeu.