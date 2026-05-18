Prima pagină » Sport » Dani Carvajal pleacă de la Real Madrid după 23 de ani

Dani Carvajal pleacă de la Real Madrid după 23 de ani

Dani Carvajal va pleca de la Real Madrid la finalul sezonului, după 23 de ani petrecuți la club.
Dani Carvajal pleacă de la Real Madrid după 23 de ani
Iulian Moşneagu
18 mai 2026, 17:23, Sport
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Căpitanul lui Real Madrid, în vârstă de 34 de ani, rămâne liber de contract la finalul lunii iunie. El a jucat 450 de meciuri pentru echipa madrilenă și a marcat 14 goluri, potrivit BBC.

Carvajal a ajuns în academia lui Real Madrid în 2002 și a debutat la prima echipă în 2013, după un sezon la Bayer Leverkusen. Real Madrid l-a readus atunci prin activarea unei clauze de răscumpărare.

Fundașul dreapta este considerat unul dintre simbolurile clubului. El a câștigat 27 de trofee cu Real Madrid, între care șase Ligi ale Campionilor, patru titluri în La Liga și două Cupe ale Spaniei.

„Dani Carvajal este o legendă și un simbol al lui Real Madrid și al academiei sale. Carvajal a întruchipat întotdeauna valorile lui Real Madrid. Aceasta este și va fi mereu casa lui”, a declarat președintele clubului, Florentino Perez.

Real Madrid îi va aduce un omagiu la ultimul meci al sezonului din La Liga, împotriva lui Athletic Bilbao, pe Santiago Bernabeu.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Șoșoacă a făcut scandal la Cotroceni. Ce cadou „otrăvit” i-a adus lui Nicușor Dan
Gandul
Vlad Țurcanu, directorul Teleradio Moldova, a DEMISIONAT după scandalul voturilor de la Eurovision 2026
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Avertismentul lui Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, pentru viitorul Guvern: „Trebuie să existe luciditate și responsabilitate, trezire măcar în acest ceas târziu”
Libertatea
Rareș Cojoc rupe tăcerea după divorțul de Andreea Popescu. De ce s-au despărțit: „Nu s-a terminat din cauza mea”
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia