Mbappé, huiduit de fanii Realului pe Bernabeu

În ultimele săptămâni, francezul a fost supus unor critici privind devotamentul său față de club, iar o petiție online intitulată „Mbappé afară” a strâns zeci de milioane de semnături, scrie BBC.

Superstarul în vârstă de 27 de ani este golgheterul echipei Madrid în acest sezon, cu 41 de goluri în 41 de meciuri în toate competițiile.

Însă clubul a trecut printr-un alt an fără trofee, ceea ce a dus la nemulțumiri care au devenit și mai puternice după ce echipa a pierdut duminică în fața rivalei Barcelona, un rezultat care a consacrat-o pe Barca campioană a ligii.

Criticile îndreptate împotriva lui Mbappe s-au intensificat când au apărut imagini cu el pe un iaht în Sardinia în timp ce Real Madrid disputa un meci împotriva lui Espanyol.

Mbappe s-a întors joi pe teren după o accidentare la coapsă, intrând ca rezervă în minutul 69, fiind întâmpinat de fluierături puternice.

Când a fost întrebat despre huiduieli, le-a spus reporterilor: „Fluierăturile… asta e viața, nu poți schimba părerea oamenilor când sunt supărați. Așa e viața unui jucător de la Real Madrid și a unui jucător faimos ca mine”.