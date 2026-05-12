Friedrich Merz, huiduit și ironizat la Congresul sindicatelor germane din cauza reformei programului de lucru. AFD îl depășește în sondaje

Cancelarul Friedrich Merz a fost întâmpinat cu critici dure și huiduieli din partea publicului la Congresul Federal al Confederației Sindicatelor Germane (DGB).

„Nu este vorba de răutate din partea mea, este vorba de demografie și matematică”, a declarat președintele CDU, Merz, cu privire la planurile de reformă ale guvernului federal pentru sistemul de pensii obligatorii – o declarație care a stârnit hohote de râs din partea reprezentanților sindicatelor.

Cancelarul a cerut „deschidere către schimbare” atât din partea angajatorilor, cât și a angajaților. „Toată lumea va trebui să contribuie cu ceva și, în schimb, cu toții vom primi ceva”, a argumentat Merz în favoarea restructurării și, mai presus de toate, a modernizării statului bunăstării.

Încă de la început a fost clar că aceasta nu va fi o apariție ușoară pentru Merz, scrie NTV. „Cu toată puterea noastră timp de opt ore” a fost unul dintre motto-urile congresului federal, iar în acel moment pancarte și postere au fost ridicate în fața lui Merz.

Alianța CDU/CSU dorește să obțină un program de lucru mai flexibil, limita fundamentală a zilei de lucru la opt ore fiind înlocuită cu un timp de lucru săptămânal maxim. Sindicatele resping această afirmație.

Yasmin Fahimi, președinta DGB confirmată în funcție luni, i-a replicat lui Merz în discursul său de deschidere: „Nu vrem să fim aruncați înapoi în vremurile de dinainte de 1918”.

„Pur și simplu am eșuat să ne modernizăm țara. Germania trebuie să-și revină. Nu putem continua pur și simplu așa cum am făcut-o în ultimii 20 de ani. Peste 100.000 de locuri de muncă din industrie dispar în Germania în fiecare an. (…) Promisiunea că haosul geopolitic nu va avea niciun impact asupra politicii sociale a fost prea optimistă. Va trebui să stabilim priorități.Nu vom mai putea face totul dintr-o dată”, a spus cancelarul Germaniei.

Fluierăturile și huiduielile au întrerupt în mod repetat discursul lui Merz, relatează presa germană.

AfD în creștere în Germania

În paralel, Financial Times arată cum Alternativa pentru Germania (AfD), partid etichetat drept extremă dreapta, a înregistrat o creștere a sprijinului electoral după ce a început să critice războiul lui Donald Trump din Iran, profitând de nemulțumirea alegătorilor față de guvern și de creșterea prețurilor la combustibil.

Partidul care pledează pentru reluarea importurilor ieftine de energie rusească a crescut în sondajele de opinie de la 25% la 27% din martie, depășind creștin-democrații aflați la guvernare, potrivit unui sondaj FT.

AfD a profitat de furia germanilor față de problemele economice din țara lor criticând guvernul, dar și distanțăndu-se de președintele SUA și atenuând retorica sa de tipul „Maga”.

„Aceste prețuri în creștere la combustibili au adus în prim-plan problema costului vieții, au expus vulnerabilitatea Germaniei la crizele externe și au amplificat nemulțumirea față de politicile economice și energetice ale guvernului”, a declarat Ursula Münch, politolog și directoare a Academiei pentru Educație Politică din Tutzing.

Prețurile benzinei în Germania sunt puțin mai mari decât în ​​țările vecine, Franța sau Austria. „Anumite bariere se dărâmă”, inclusiv în „cercurile clasei de mijloc, unde sprijinul pentru AfD era dezaprobat”.

În Saxonia-Anhalt, se preconizează că AfD va câștiga aproximativ 40% din voturi la începutul lunii septembrie, devansând CDU , care conduce actuala coaliție.

„Ceea ce îi frustrează cel mai mult pe cei nemulțumiți — peste 80% dintre cei care sunt nemulțumiți de el — este faptul că face anunțuri grandioase și nu se întâmplă nimic”, a spus Matuschek, Peter Matuschek, șeful institutului de sondaje Forsa.

„S-a vorbit despre «toamna reformelor», apoi despre «iarna» și «primăvara».” Certurile coaliției – uneori purtate în public – privind reformele sistemului de asistență socială și reducerile de impozite au întărit sentimentul că guvernului îi lipsește o strategie coerentă, a adăugat el.