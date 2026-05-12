Statuia aurită a lui Donald Trump, binecuvântată în Florida. Pastorul: „Nu este un vițel de aur”

Ceremonia a avut loc la clubul de golf Doral din Miami, proprietate a familiei Trump. Pastorul și televanghelistul Mark Burns, aliat al președintelui american, a condus ceremonia de inaugurare a statuii și a respins ulterior criticile apărute după eveniment potrivit cărora statuia ar reprezenta o formă de idolatrie.

„Să fie clar: nu este vorba despre un vițel de aur”, a scris Burns pe X, citat de Le Figaro. Pastorul susține că monumentul este un omagiu adus „forței, rezilienței, curajului și leadershipului” pe care susținătorii lui Trump spun că le asociază cu liderul american.

Don Colossus, statuia de 4,6 metri a lui Trump

Statuia, supranumită „Don Colossus”, îl reprezintă pe Trump cu pumnul ridicat, imagine inspirată de fotografia realizată imediat după tentativa de asasinat din timpul campaniei electorale din iulie 2024.

Lucrarea are aproximativ 4,6 metri înălțime, este realizată din bronz și acoperită cu foiță de aur. Proiectul a fost finanțat de antreprenori din domeniul criptomonedelor și realizat de sculptorul Alan Cottrill, un artist american cunoscut pentru monumentele sale de mari dimensiuni dedicate unor figuri istorice și politice.

Comparații cu „vițelul de aur” din Biblie

Ceremonia religioasă și aspectul monumentului au generat numeroase reacții pe rețelele sociale și în presa americană. Criticii au făcut comparații cu episodul biblic al „vițelului de aur”, simbol al idolatriei în tradiția iudaică și creștină.

Comentatoarea Ana Navarro a declarat în emisiunea The View, una dintre cele mai cunoscute emisiuni de dezbateri televizate din SUA, că statuia îi oferă lui Trump „aerul unui dictator în devenire”.

Mai multe publicații americane au remarcat că ceremonia reflectă tendința unor lideri evanghelici de a-l prezenta pe Trump drept un lider ales de Dumnezeu, ceea ce provoacă dezbateri inclusiv în rândul susținătorilor republicani. Pastorul Mark Burns l-a descris în trecut pe Trump drept „un om al lui Dumnezeu”, în timp ce mai mulți comentatori conservatori și religioși au criticat apropierea dintre mesajul religios și promovarea politică a președintelui american.

Trump: Statuia este incredibilă

„Statuia este frumoasă. Am privit-o foarte atent și este incredibilă”, le-a transmis Donald Trump participanților printr-un mesaj audio difuzat în timpul ceremoniei, adăugând că monumentul a fost realizat „din dragoste”.

Monumentul din Florida este doar una dintre numeroasele reprezentări artistice dedicate lui Trump în ultimii ani. În luna februarie, președintele amercian a distribuit inclusiv un videoclip generat cu inteligență artificială în care apărea o statuie aurită gigantică a sa într-o versiune imaginară a Fâșiei Gaza.