Nicușor Dan: România este în grafic cu programul SAFE. Parlamentul votează ultima componentă necesară semnării contractelor

Prezent la forumul internațional „Black Sea and Balkans Security Forum” – dedicat securității regionale și cooperării în zona Mării Negre și a Balcanilor, președintele României a precizat că autoritățile vor respecta calendarul stabilit la nivel european, astfel încât România să aibă contractele semnate până la 31 mai.

„Pe SAFE suntem în grafic. După cum știți, a existat un calendar, a existat un termen în noiembrie anul trecut, în care ne-am încadrat. Acum există termenul de 31 mai anul acesta – deci peste 3-4 săptămâni – până la care să fie semnate contractele”, a declarat Nicușor Dan.

Ultima etapă necesară pentru contractele SAFE

Pentru finalizarea procedurilor necesare semnării contractelor SAFE mai este nevoie de aprobarea ultimei componente în Parlament.

„Pentru ca aceste contracte să fie semnate, a fost necesar acest vot în Parlament, care a venit pentru o componentă importantă în urmă cu două săptămâni și prevăd că se va întâmpla azi pe ultima componentă”, a spus președintele.

Potrivit lui Nicușor Dan, este vorba despre ultima componentă necesară pentru finalizarea procedurilor SAFE, care include și proiecte aflate în responsabilitatea Ministerului Transporturilor, legate de infrastructura duală și mobilitatea militară.

Investițiile ar urma să continue și după 2030

Nicușor Dan a susținut că programul SAFE va aduce o parte importantă a producției în România, în special pe componenta militară, iar investițiile nu ar trebui să se oprească odată cu termenul de implementare indicat pentru 2030.

„Programele SAFE vor aduce o parte din producție în România, undeva la 60% din contractele pe partea militară pe care le-am semnat, deci cam 13 miliarde din cele 17, diferența fiind pe bucățile de autostradă”, a declarat președintele.

„Există voința pentru ca activitatea economică să nu se sfârșească la momentul 2030”, a adăugat el.

Nicușor Dan: Angajamentele NATO nu vor fi afectate de ciclurile electorale

De asemenea, angajamentele României privind creșterea cheltuielilor pentru apărare nu vor fi afectate de instabilitatea politică sau de viitoarele cicluri electorale, consideră Nicușor Dan.

„Nu există vreun dubiu pe chestiunea asta”, a spus acesta, referindu-se la obiectivele asumate în cadrul NATO.

El a precizat că la elaborarea bugetului pe 2026, obligațiile asumate de România în domeniul apărării au fost tratate ca prioritate.

„Pe partea de cheltuieli, partea de respectare a obligațiilor pe care ni le-am asumat la Haga a fost prima”, a declarat președintele.