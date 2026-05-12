Nicușor Dan, la un forum de securitate: ce planuri are România la Marea Neagră și în Balcani

Nicușor Dan a subliniat că regiunea Mării Negre și Balcanii de Vest reprezintă un interes strategic pentru România. Același interes îl are și NATO, din motive geografice.

România crește securitatea la Marea Neagră și pe flancul estic. Țara noastră participă totodată la misiuni NATO și misiuni europene.

Ucraina și Moldova, priorități diplomatice

Președintele a menționat explicit preocuparea față de Ucraina, vecinul direct al României. Orientul Mijlociu a fost și el adus în discuție, prin consecințele pe care evoluțiile din zonă le pot avea regional.

La nivelul Uniunii Europene, România contribuie la apropierea Moldovei, Ucrainei și țărilor din Balcanii de Vest de UE. Este un proces tehnic complex, care necesită multă atenție diplomatică, a spus Nicușor Dan.

Summitul NATO de la Ankara și formatul B9

Nicușor Dan s-a arătat optimist înaintea discuțiilor din formatul B9 și a summitului NATO de la Ankara. Ambele formate vizează solidaritate și eficiență în obiectivele asumate.

Referitor la ce înseamnă concret acest angajament, a spus că sunt necesare investiții în apărare, interoperabilitate și un parteneriat transatlantic efectiv.