Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, la un forum de securitate: ce planuri are România la Marea Neagră și în Balcani

Nicușor Dan, la un forum de securitate: ce planuri are România la Marea Neagră și în Balcani

Președintele Nicușor Dan participă la conferința internațională „Black Sea and Balkans Security Forum" de la București. Șeful statului a vorbit despre rolul României în NATO, securitatea pe flancul estic și summitul Alianței de la Ankara, programat peste două luni.
Bolojan, după ce Tribunalul din Covasna a suspendat reforma administrației: Ordinele de prefecți vor fi anulate
Bolojan, după ce Tribunalul din Covasna a suspendat reforma administrației: Ordinele de prefecți vor fi anulate
Bolojan, propuneri pentru scăderea prețului la energie: Deschiderea accesului în sistem, creșterea producției și a stocării
Bolojan, propuneri pentru scăderea prețului la energie: Deschiderea accesului în sistem, creșterea producției și a stocării
Bolojan, despre varianta Grindeanu premier: PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier
Bolojan, despre varianta Grindeanu premier: PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier
Bolojan, despre o posibilă renominalizare: Nu voi fugi de o astfel de răspundere
Bolojan, despre o posibilă renominalizare: Nu voi fugi de o astfel de răspundere
Ilie Bolojan, despre criza politică: Și în august se vor căuta vinovați și nimeni nu va mai răspunde
Ilie Bolojan, despre criza politică: Și în august se vor căuta vinovați și nimeni nu va mai răspunde
Andreea Tobias
12 mai 2026, 09:47, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Nicușor Dan a subliniat că regiunea Mării Negre și Balcanii de Vest reprezintă un interes strategic pentru România. Același interes îl are și NATO, din motive geografice.

România crește securitatea la Marea Neagră și pe flancul estic. Țara noastră participă totodată la misiuni NATO și misiuni europene.

Ucraina și Moldova, priorități diplomatice

Președintele a menționat explicit preocuparea față de Ucraina, vecinul direct al României. Orientul Mijlociu a fost și el adus în discuție, prin consecințele pe care evoluțiile din zonă le pot avea regional.

La nivelul Uniunii Europene, România contribuie la apropierea Moldovei, Ucrainei și țărilor din Balcanii de Vest de UE. Este un proces tehnic complex, care necesită multă atenție diplomatică, a spus Nicușor Dan.

Summitul NATO de la Ankara și formatul B9

Nicușor Dan s-a arătat optimist înaintea discuțiilor din formatul B9 și a summitului NATO de la Ankara. Ambele formate vizează solidaritate și eficiență în obiectivele asumate.

Referitor la ce înseamnă concret acest angajament, a spus că sunt necesare investiții în apărare, interoperabilitate și un parteneriat transatlantic efectiv.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Suspiciuni de promovare fără examen în funcții de conducere la Autoritatea de Audit, chiar înainte de plecarea șefilor sprijiniți de PSD
G4Media
Avocatul Toni Neacșu, convins că CCR va declara neconstituțională OUG dată de Guvernul Bolojan după demitere: „Este un abuz grosolan”
Gandul
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Explozie a cazurilor de violență domestică în România. Județele în care sunt monitorizați electronic cei mai mulți agresori
Libertatea
Zodia care va avea probleme medicale cronice în luna mai 2026, potrivit astrologului Cristina Demetrescu
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor