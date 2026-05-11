Prima pagină » Politic » Bolojan, propuneri pentru scăderea prețului la energie: Deschiderea accesului în sistem, creșterea producției și a stocării

Bolojan, propuneri pentru scăderea prețului la energie: Deschiderea accesului în sistem, creșterea producției și a stocării

Aflat în direct la Digi24, premierul interimar Ilie Bolojan a precizat că, pentru ca prețurile la energie să scadă, România ar trebui să-și mărească capacitatea de producție, dar și de stocare, dar și să deschidă accesul în sistemul energetic.
Bolojan, după ce Tribunalul din Covasna a suspendat reforma administrației: Ordinele de prefecți vor fi anulate
Bolojan, după ce Tribunalul din Covasna a suspendat reforma administrației: Ordinele de prefecți vor fi anulate
Bolojan, despre varianta Grindeanu premier: PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier
Bolojan, despre varianta Grindeanu premier: PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier
Bolojan, despre o posibilă renominalizare: Nu voi fugi de o astfel de răspundere
Bolojan, despre o posibilă renominalizare: Nu voi fugi de o astfel de răspundere
Ilie Bolojan, despre criza politică: Și în august se vor căuta vinovați și nimeni nu va mai răspunde
Ilie Bolojan, despre criza politică: Și în august se vor căuta vinovați și nimeni nu va mai răspunde
Președintele UDMR, întrebat dacă ar accepta să conducă viitorul guvern: „Avem o problemă. Pe mine mă cheamă Kelemen Hunor”
Președintele UDMR, întrebat dacă ar accepta să conducă viitorul guvern: „Avem o problemă. Pe mine mă cheamă Kelemen Hunor”
Daiana Rob
11 mai 2026, 22:11, Economic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Nu vom putea avea o energie mai ieftină în anii următori, dacă nu vom deschide accesul în sistem, dacă nu vom avea o producție mai mare și mai ales o stocare mult mai mare față de ceea ce avem”, a declarat Ilie Bolojan. 

Acesta a precizat că, spre exemplu, energia care se produce de primăvara și până toamna într-un parc fotovoltaic, care, în intervalul de la prânz este o energie care se vinde la prețuri foarte mici, precizând că este „risipită”. Bolojan a afirmat că ea poate fi stocată iar seara, când prețul energiei este foarte mare, această energie stocată să poată fi livrată.

Bolojan a precizat că miza blocajului accesului la rețelele energetice este una „foarte mare”.

„Când cineva vrea să facă o investiție și se duce la Transelectrica, o investiție mare, nu mai poate primi astăzi un aviz tehnic de racordare, pentru că practic rețelele sunt blocate și s-a schimbat procedura și atunci are două posibilități, să aștepte mult timp sau să primească un semnal din piață de la cei care au hârtii gata făcute, că îi se poate vinde un astfel de proiect, adică îi se dă hârtia și avizul, fără altceva, ceea ce înseamnă niște sume imense”, a declarat Bolojan. 

Premierul interimar a acuzat că există o responsabilitate în zona de decizie: „(…) este clar că acest sistem a fost pervertit în totalitate, este evident asta și faptul că am ajuns în această situație arată că este o doză de iresponsabilitate în zonele astea de decizie, pentru că permiți, practic, să-ți blochezi accesul în sistem”, a declarat Bolojan. 

Premierul interimar a acuzat încă din aprilie că speculatorii au obținut avize tehnice de racordare cu mult peste capacitatea rețelelor, iar astfel proiectele „investitorilor serioși”, nu mai pot fi implementate.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Suspiciuni de promovare fără examen în funcții de conducere la Autoritatea de Audit, chiar înainte de plecarea șefilor sprijiniți de PSD
G4Media
AUR reacționează la dezvăluirea Gândul. Avocatul Poporului sesizează CCR pe speța OUG Bolojan: „Am asistat la o guvernare construită pe abuz, aroganță și dispreț față de reguli”
Gandul
Elena Mateescu anunță urgia care lovește România. Vin ploi puternice, tunete și lapoviță la munte
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Ilie Bolojan cheamă PSD la guvernare: „E responsabilitatea lor să vină cu soluții”. Ce vot ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier
Libertatea
Secretul longevității, chiar la tine în farfurie. Ce mănâncă oamenii care trăiesc peste 100 de ani
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor