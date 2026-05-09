Prima pagină » Știri externe » „Vom face tot posibilul”. Ce asigurări i-a dat Putin premierului slovac Fico la întâlnirea de la Kremlin

Președintele rus Vladimir Putin l-a primit sâmbătă pe premierul slovac Robert Fico, care a sosit la Moscova pentru festivitățile care marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial. „Vom face tot posibilul pentru a satisface nevoile Slovaciei în materie de resurse energetice”, i-a transmis Putin lui Fico.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
09 mai 2026, 23:51, Economic
Premierul slovac Robert Fico a mers la Moscova în acest weekend ca urmare a invitației lansate de Kremlin de a lua parte la festivitățile care marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

În acest sens, Vladimir Putin l-a primit la Kremlin pe Robert Fico, iar în cadrul întâlnirii dintre cei doi, liderul rus i-a dat asigurări premierului slovac că Rusia va face tot posibilul pentru a satisface cererea de energie a Slovaciei.

„Vom face tot posibilul pentru a satisface nevoile Slovaciei în materie de resurse energetice”, i-a spus Putin lui Fico, potrivit Reuters.

Premierul slovac Robert Fico nu a participat la parada de Ziua Victoriei din Piaţa Roşie, deşi anterior, presa de stat rusă a relatat că el urma să ia parte.

Aceasta a fost a doua participare a lui Fico la evenimentele organizate la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei.

Slovacia primește petrol rusesc prin conducta Drujba, în timp ce gazul natural din Rusia este livrat prin conducta TurkStream.

