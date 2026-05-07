Liderii din Laos, Malaezia și Slovacia merg în Rusia la parada de Ziua Victoriei, în format restrâns

Ușakov a declarat, într-o conferință de presă, că Rusia nu a trimis invitații oficiale anul acesta, spre deosebire de sărbătorile jubiliare de anul trecut, însă mai mulți lideri străini și-au exprimat interesul pentru a participa la parada din Piața Roșie din Moscova.

„Anul trecut, un grup mare de lideri străini au participat la paradă, deoarece sărbătorile au fost un jubileu”, a spus el.

Parada va include un marș, un survol aerian și un discurs al președintelui Vladimir Putin, scrie Anadolu.

„Totul va fi ca de obicei, cu excepția etalării echipamentului militar (care a fost anulată)”, a menționat el.

Ușakov a spus că vizitele demnitarilor străini vor include, de asemenea, întâlniri și negocieri bilaterale.

„În dimineața zilei de 9 mai va avea loc o ceremonie oficială de bun venit pentru oaspeții străini, președintele îi va escorta la Piața Roșie, vor urmări parada și, așa cum este tradiția, vor depune flori la Mormântul Soldatului Necunoscut”, a spus el.

Programul va continua cu o recepție oficială la Kremlin găzduită de Putin, urmată de întâlniri bilaterale cu mai mulți lideri care vin în vizită, inclusiv prim-ministrul slovac Robert Fico.

Unele instituții media slovace l-au citat însă pe Fico spunând că nu va participa la paradă, ci se va întâlni cu Putin și va participa la ceremonia de depunere a coroanelor.

„Intenționăm să organizăm o serie de întâlniri bilaterale cu reprezentanții care vor sosi la Moscova”, a spus Ușakov. „Negocierile vor avea loc cu prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico.”

Ușakov a mai spus că Putin se va întâlni vineri seara cu președintele belarus Alexander Lukașenko pentru o cină informală, în care va discuta despre relațiile bilaterale.

Este posibil ca Putin să se întâlnească și cu o delegație din Republica Srpska din Bosnia și Herțegovina, ai cărei reprezentanți vizitează în mod tradițional Moscova pentru comemorări.

Președintele rus va avea, de asemenea, o întâlnire separată cu regele sultan Ibrahim al Malaeziei.

„Am observat că sultanul a solicitat ca această întâlnire să aibă loc în format tete-a-tete și, bineînțeles, am fost de acord cu această propunere. Președintele nostru și regele Malaeziei, sultanul Ibrahim, s-au întâlnit recent, pe 26 ianuarie, la Sankt Petersburg”, a declarat Ușakov.

El a adăugat că nu sunt programate evenimente internaționale pentru Putin pe 10 mai.