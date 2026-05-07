Alegeri Bulgaria. Rumen Radev a primit mandatul de a forma un nou guvern. Care este componența viitorului cabinet

Rumen Radev a prezentat joi viitorul cabinet, după ce a primit mandatul din partea președintei Bulgariei, Iliana Iotova, să formeze un nou guvern.

Partidul său, Bulgaria Progresistă, a obținut 44,6% din voturi la scrutinul din luna aprilie, respectiv majoritatea locurilor în parlamentul de 240 de locuri. Acest lucru îi va permite lui Radev să conducă primul guvern de un singur partid din Bulgaria în aproape trei decenii, un impuls pentru stabilitatea politică după alegeri repetate.

Potrivit presei de la Sofia, noul guvern va avea patru vicepreședinți.

Din cabinetul lui Radev vor face parte Velislava Petrova-Chamova și Galab Donev, care vor prelua funcțiile de miniștri ai afacerilor externe și, respectiv, ai finanțelor. Printre prioritățile acestora se numără adoptarea rapidă a unui nou buget,stabilirea unui plafon al datoriei pentru a asigura plățile pentru pensii și salarii și recuperea fondurilor UE neîncasate.

Rumen Radev devine, astfel, primul fost președinte care preia funcția de premier după ce a demisionat din cea mai înaltă funcție din Bulgaria. Anterior, Radev a câștigat de două ori alegerile prezidențiale, în 2016 și 2021.

Potrivit Novinite, în contextul în care acum are funcția de premier, se așteaptă ca Radev să exercite un control puternic asupra executivului, în special asupra apărării și politicii externe, concentrându-se în același timp pe controlul inflației și reforma judiciară.