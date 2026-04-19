Alegeri în Bulgaria. Fostul președinte prorus al Bulgariei are un avans puternic în alegeri, arată exit poll-urile

Fostul președinte bulgar Rumen Radev, considerat apropiat de Rusia, este pe cale să câștige alegerile parlamentare desfășurate duminică, însă nu va putea forma singur o majoritate guvernamentală, scriu Reuters și POLITICO.

Mișcarea Bulgaria Progresistă, recent creată de Radev, este pe cale să obțină puțin sub 40% din voturi, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, difuzate de televiziunea bulgară.

Agenția de sondaje Market Links a prezis că partidul său va câștiga 38,9%, în timp ce Alpha Research i-a estimat 37,5%.

Rezultatul îl plasează clar pe primul loc, cu un sprijin de peste două ori mai mare față de următorii competitori, însă insuficient pentru a guverna fără parteneri de coaliție.