Alegeri în Bulgaria. Fostul președinte prorus al Bulgariei are un avans puternic în alegeri, arată exit poll-urile

Fostul președinte al Bulgariei, Rumen Radev, este favorit să câștige alegerile din Bulgaria cu un scor clar peste ceilalți competitori, însă rezultatul nu îi asigură majoritatea.
Nițu Maria
19 apr. 2026, 20:30, Știri externe

Fostul președinte bulgar Rumen Radev, considerat apropiat de Rusia, este pe cale să câștige alegerile parlamentare desfășurate duminică, însă nu va putea forma singur o majoritate guvernamentală, scriu Reuters și POLITICO.

Mișcarea Bulgaria Progresistă, recent creată de Radev, este pe cale să obțină puțin sub 40% din voturi, potrivit sondajelor la ieșirea de la urne, difuzate de televiziunea bulgară.

Agenția de sondaje Market Links a prezis că partidul său va câștiga 38,9%, în timp ce Alpha Research i-a estimat 37,5%.

Rezultatul îl plasează clar pe primul loc, cu un sprijin de peste două ori mai mare față de următorii competitori, însă insuficient pentru a guverna fără parteneri de coaliție.

Rumen Radev, fost pilot de vânătoare cu poziții eurosceptice și critic al sprijinului militar acordat Ucrainei în războiul cu Rusia, a demisionat din funcția de președinte în ianuarie pentru a intra în cursa electorală, organizată după ce protestele de amploare au dus la căderea guvernului în decembrie.

Acesta este al optulea scrutin organizat în ultimii cinci ani în Bulgaria, o țară cu aproximativ 6,5 milioane de locuitori, unde alegătorii sunt tot mai nemulțumiți de alegerile anticipate repetate și de clasa politică veche, percepută frecvent ca fiind coruptă, notează Reuters.

