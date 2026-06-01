FT: Bulgaria va fi sancționată de Comisia Europeană. Ce s-a întâmplat după victoria lui Radev și aderarea la euro

Bulgaria va fi sancționată pentru încălcarea regulilor bugetare la doar câteva luni după aderarea la zona euro, o mișcare care va pune guvernul premierului Rumen Radev pe un curs de coliziune cu Bruxelles-ul, anunță Financial Times.

Comisia Europeană , potrivit oficialilor, va plasa Sofia sub așa-numita procedură de deficit excesiv, deoarece deficitul anual al acesteia a crescut la 3,5% anul trecut, depășind pragul de 3% al zonei euro.

Această măsură, care vine la pachet cu stigmatizarea pieței și cu costuri de împrumut potențial mai mari, se așteaptă să crească tensiunile cu Radev, care a fost anterior președinte și a devenit din ce în ce mai critic față de UE și SUA de când a ajuns la putere în aprilie pe o platformă pro-rusă.

Crește deficitul

Deficitul Bulgariei este așteptat să crească în continuare în următorii ani, până la 4,1% anul viitor și 4,3% în 2027, conform previziunilor recente ale Comisiei. „Anul acesta deficitul va fi și mai mare. Bula a explodat”, a declarat Radev la o ședință de guvern de vineri. „Acesta este rezultatul moștenirii grele pe care am [moștenit-o].” Alte zece țări se află sub o astfel de procedură, inclusiv Italia și Franța.

Roma încercase anul trecut să reducă deficitul bugetar „sub 3%” – o cerință pentru ieșirea din procedură – dar nu a reușit, ceea ce reprezintă un regres pentru prim-ministrul Giorgia Meloni înaintea alegerilor de anul viitor. Malta, care și-a redus deficitul excesiv la 2,2% anul trecut, va ieși din procedură.

Alte țări cu deficite estimate să depășească 3% – inclusiv Germania – nu vor intra într-o procedură de deficit excesiv în acest an, grație unei clauze care scutește anumite cheltuieli legate de apărare.

Aderarea la Euro

Bulgaria a aderat la zona euro în ianuarie, încununând un efort de ani de zile care a depășit crize politice repetate și o campanie de dezinformare a politicienilor pro-Kremlin care se opun adoptării monedei unice de la Sofia.

Unul dintre criteriile pentru aderarea la zona euro este respectarea regulilor fiscale ale UE, inclusiv pragul de deficit de 3% și nivelurile datoriei sub 60% din PIB.

Bulgaria a îndeplinit condițiile până anul trecut, când creșterile salariilor, ale costurilor cu pensiile și ale cheltuielilor militare au redus bugetul, în timp ce obiectivele ambițioase privind veniturile fiscale nu au fost atinse.

Probleme politice

Proasta gestionare a economiei și corupția endemică au dus la proteste ample care au scurtat mandatul guvernului anterior, condus de partidul de centru-dreapta și pro-UE al fostului premier Boiko Borisov.

Radev a obținut un larg sprijin politic, promițând să pună capăt corupției. Fostul general al forțelor aeriene are o majoritate absolută în parlament, dar linia sa politică este văzută ca un risc. El are nevoie de sprijinul partidelor pro-occidentale pentru a-și pune în aplicare agenda anticorupție promisă. Assen Vassilev, fost ministru de finanțe și acum deputat al partidului liberal PPDB, cel mai probabil partener al lui Radev în reforme, a numit practica fiscală anterioară „absolut dincolo de orice logică”.

El a spus că guvernul trebuie să revină la deficitul fiscal de 3% prescris de UE încă din 2026. „Procedura va fi încheiată și nu vor exista consecințe pentru Bulgaria dacă vom fi bine anul acesta”, a declarat Vassilev.