Comisia Europeană discută cu statele UE riscurile pentru aprovizionarea cu gaze și petrol, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu

Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene au analizat situația aprovizionării cu gaze și petrol, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al conflictului care a ajuns la pragul de trei luni.

Discuțiile au avut loc în cadrul unei reuniuni a Grupului de coordonare pentru gaze, organizată pe 26 mai, și al unei reuniuni ad-hoc a Grupului de coordonare pentru petrol, desfășurată ulterior.

Potrivit unui comunicat oficial, schimburile dintre statele membre s-au întâmplat pe fondul unei perioade de incertitudine și creștere a prețurilor.

În ceea ce privește gazele naturale, Grupul de coordonare pentru gaze a transmis că, în acest moment, nu există motive de îngrijorare imediată privind securitatea aprovizionării pentru sezonul rece următor.

Oficialii europeni au precizat că nivelul stocurilor de gaze din UE ar putea ajunge la 80% până la finalul verii, ceea ce ar permite asigurarea necesarului pentru iarna 2026-2027.

Totodată, grupul a spus că situația trebuie evaluată mereu, în funcție de evoluțiile din piață. Până acum, statele membre nu au anunțat măsuri suplimentare de intervenție.

În cadrul reuniunii dedicate petrolului, oficialii europeni au atras atenția asupra impactului pe care l-ar putea avea închiderea Strâmtorii Ormuz asupra pieței energetice globale.

Potrivit acestora, o astfel de situație ar afecta atât livrările de țiței, cât și produsele petroliere majore. Toate statele UE ar resimți consecințele.

Până în prezent, efectele s-au văzut mai ales la nivelul prețurilor, fără întreruperi fizice ale aprovizionării pentru consumatori. Cu toate acestea, Comisia avertizează că, dacă situația din Orientul Mijlociu nu se îmbunătățește în următoarele săptămâni, piețele ar fi tot mai afectate.

Comisia Europeană și statele membre au declarat că sunt necesare coordonări și pregătiri continue, având în vedere evoluția rapidă a situației.