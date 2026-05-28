Rusia semnează un pact militar cu talibanii. Ce înseamnă asta pentru războiul din Ucraina?

Acordul a fost semnat la Moscova, în cadrul unui eveniment numit „Forumul Internațional de Securitate”. La reuniune a participat și Mohammad Yaqoob, ministrul Apărării al regimului taliban și unul dintre liderii importanți ai grupării, relatează The Independent.

Summitul este primul eveniment internațional de nivel înalt la care participă oficiali talibani după ce Rusia a recunoscut oficial regimul din Afganistan, în iulie 2025.

Nici partea rusă și nici reprezentanții talibani nu au oferit detalii despre conținutul acordului militar. Lipsa informațiilor a alimentat însă speculațiile privind o posibilă implicare a luptătorilor talibani în războiul din Ucraina.

Temerile apar după precedentul creat de Coreea de Nord. Phenianul a trimis mii de soldați pentru a sprijini armata rusă după semnarea propriului pact militar cu Moscova, în iunie 2024.

Talibanii vor relații mai strânse cu Moscova

Mohammad Yaqoob a declarat că relațiile dintre Afganistan și Rusia au fost extinse și că regimul taliban consideră cooperarea cu Moscova drept una foarte importantă.

Liderul taliban a afirmat că Afganistanul și Rusia au legături istorice și că autoritățile de la Kabul doresc aprofundarea relațiilor bilaterale.

Mohammad Yaqoob este fiul fondatorului mișcării talibane, Mullah Mohammad Omar. Acesta a descris Rusia drept o țară importantă atât pentru regiune, cât și la nivel global.

La reuniune a participat și Serghei Șoigu, fost ministru rus al Apărării și actual secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei. Oficialul rus a criticat sancțiunile occidentale împotriva talibanilor.

Șoigu a declarat că statele occidentale ar trebui să deblocheze activele afgane înghețate și să își asume responsabilitatea pentru consecințele celor 20 de ani de prezență militară în Afganistan.

Oficialul rus a lăudat măsurile luate de talibani împotriva terorismului și traficului de droguri.

Totodată, Serghei Șoigu a declarat că Rusia și Afganistanul se opun revenirii structurilor militare ale SUA și NATO în Afganistan sau în statele vecine.

Experții cred că acordul diferă de modelul Coreei de Nord

Analiștii spun că nivelul real al cooperării militare dintre Rusia și talibani rămâne neclar. Experții consideră însă că este puțin probabil ca Afganistanul să urmeze modelul Coreei de Nord și să trimită trupe în Ucraina.

Aleksei Zakhrov, expert al centrului de analiză Observer Research Foundation, afirmă că Rusia nu poate obține ajutor militar semnificativ din partea talibanilor, nici sub forma armelor, nici a soldaților.

Potrivit acestuia, relația dintre Moscova și Kabul este foarte diferită de cea dintre Rusia și Coreea de Nord. Moscova a primit trupe și muniții din partea Phenianului în schimbul tehnologiei avansate pentru rachete și al sprijinului economic.

Expertul spune că un acord similar cu talibanii este puțin probabil, deoarece regimul de la Kabul se confruntă cu probleme interne și instabilitate.

Talibanii se confruntă cu tensiuni în provinciile nordice ale Afganistanului și au dificultăți în securizarea frontierei sudice cu Pakistanul.

Analistul consideră că Rusia ar putea ajuta Afganistanul cu reparații pentru echipamente militare sau cu armament mai vechi, însă Moscova va evita probabil transferul de tehnologii sofisticate.

Rusia este îngrijorată de activitatea grupării Stat Islamic

Experții cred că Rusia ar prefera ca talibanii să se concentreze pe securizarea granițelor din nordul Afganistanului și pe combaterea grupărilor teroriste din Asia Centrală.

Moscova și-a exprimat în mod repetat îngrijorarea privind prezența luptătorilor ISIS în Afganistan.

Directorul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, Alexander Bortnikov, a declarat miercuri că gruparea ISIS-Khorasan recrutează activ cetățeni din Tadjikistan, Uzbekistan, Kârgâzstan și Kazahstan, dar și migranți care lucrează în Rusia.

Oficialul rus a avertizat că sunt create celule teroriste clandestine și că se pregătesc atacuri.

Talibanii resping însă aceste acuzații. Purtătorul de cuvânt al regimului, Zabiullah Mujahid, a declarat că ISIS a fost complet eliminată din Afganistan și că nicio grupare teroristă nu mai operează de pe teritoriul țării.

Acesta a susținut că autoritățile afgane nu permit niciunui grup sau individ să desfășoare activități teroriste și că forțele de securitate talibane au distrus rețeaua ISIS din Afganistan.