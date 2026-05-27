Reuters: Un comandant ucrainean anunță că un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia

Generalul de brigadă Andriy Biletsky, care comandă Corpul III al Armatei Ucrainene, a acordat un interviu agenției Reuters, în care a declarat că el este de părere că armata Rusiei este epuizată și incapabilă să realizeze progrese majore.

În aceste condiții, el a subliniat că dacă forțele ucrainene vor reuși să-și mențină avântul pe parcursul a câteva luni, va putea prelua și inițiativa pe câmpul de luptă, determinând Rusia să renunțe la o parte din planurile sale privind regiunea Donețk.

„Cred că următoarele șase până la nouă luni vor fi un moment de cotitură. Mai precis, cred că următoarele șase luni sunt cele mai critice”, a spus Biletsky pentru Reuters.

Regiunea Donețk, punct de blocaj în negocierile de pace

Controlul asupra regiunii Donețk a fost un punct de blocaj în negocierile susținute de SUA. În timp ce Rusia vrea să controleze întreaga regiune, deși nu a ocupat-o complet, Ucraina refuză să se retragă din zonele în care încă să află trupele sale.

„Trebuie să stabilim direcțiile în care ne putem îmbunătăți pozițiile, să cucerim câteva puncte strategice și apoi să discutăm cu rușii dintr-o poziție de forță – nu de slăbiciune – despre un armistițiu cu adevărat stabil. Din punct de vedere militar, acest lucru este realist”, a declarat Biletsky pentru sursa citată.

Oboseala, o problemă pentru forțele ruse

Remarcile lui Biletsky privind epuizarea trupelor rusești sunt reiterate și de către John Helin, de la grupul de analiză a conflictelor Black Bird. Acesta a subliniat că oboseala este o problemă pentru forțele ruse, în timp ce Ucraina se confruntă cu o lipsă de efective militare.

„Se pare că, la patru sau cinci luni de la începutul acestui an, este mult mai probabil ca soldații ruși să devină epuizați înainte ca problemele Ucrainei să ajungă la un punct critic”, a declarat el pentru Reuters.

Pe de altă parte, Biletsky subliniază că asalturile de pe câmpul de luptă au contribuit la epuizarea forțelor ruse și au dus la pierderi grele de comandanți de pe teren, descriind acest lucru drept o degradare profesională a armatei de la Moscova.

„Lipsa de personal nu le mai permite să avanseze așa cum o făceau, de exemplu, acum un an”, a spus Biletsky.

Declarațiile comandantului ucrainean de rang înalt vin în contextul în care Rusia a înregistrat mici progrese pe câmpul de luptă în ultimul an, în timp ce trupele ucrainene depune eforturi pentru a respinge inamicul. În prezent, Rusia controlează aproximativ o cincime din teritoriul ucrainean.