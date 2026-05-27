La cererea Parchetului European (EPPO) din Veneția (Italia), Poliția Financiară Italiană (Guardia di Finanza) din Verona, cu asistența forțelor de poliție din Napoli, a arestat șapte suspecți considerați membri și intermediari ai unei rețele de crimă organizată, implicată într-o fraudă cu TVA la scară largă legată de comerțul cu ridicata de produse sanitare și electronice. Ancheta are numele de cod „Nebula”.

Arestările vin în urma unei operațiuni majore desfășurate în noiembrie 2025, condusă de birourile EPPO din Veneția și Zagreb (Croația), care a descoperit o rețea infracțională responsabilă pentru o pierdere estimată la peste 78 de milioane de euro în TVA neplătit în mai multe state membre ale UE.

Măsurile de astăzi se referă la presupușii lideri ai organizației criminale și la apropiații acestora, care urmau să fie audiați de judecător înainte de emiterea mandatelor de arestare, așa cum prevede Codul de procedură penală italian, recent modificat.

Doi suspecți identificați ca organizatori ai schemei au fost arestați preventiv, în timp ce alți patru au fost plasați în arest la domiciliu. Alți doi au făcut obiectul unor măsuri preventive alternative, inclusiv obligația de a se prezenta periodic autorităților și interdicția de a desfășura activități comerciale.

Mandatele de arestare au fost executate doar împotriva a șapte suspecți, deoarece al optulea părăsise între timp țara.

Conform anchetei, organizația criminală, cu membri în Croația și Italia, opera o rețea de companii care achiziționau produse sanitare și de uz casnic fără TVA de la angrosiști ​​italieni și apoi le revândeau, doar formal, către companii „fără nume” cu sediul în zona Napoli. Aceste companii au procedat apoi la revânzarea mărfurilor fără a plăti TVA-ul datorat.

Ancheta a arătat, de asemenea, că firmele-paravan străine, precum și companiile implicate în diferitele etape ale fraudei, ar fi fost gestionate din Italia chiar de organizația criminală. Pentru a ascunde schema și a împiedica anchetele, suspecții ar fi înlocuit în mod continuu companiile implicate și le-au înregistrat pe numele unor persoane de fațadă fără active reale.

Lanțul de aprovizionare virtual, care a inclus multiple tranzacții transfrontaliere, a permis grupării criminale să evite plata a peste 33 de milioane de euro reprezentând TVA numai în Italia, plasând în același timp produse pe piața italiană la prețuri artificial de mici și extrem de competitive.