Proiectul acordului SUA-Iran include cooperarea dintre Teheran și Oman pentru gestionarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit presei de stat iraniene

Informațiile au fost preluate miercuri de agenția Mizan, afiliată sistemului judiciar iranian.

Conform documentului, Iranul s-ar angaja să readucă numărul navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz la nivelul existent înaintea escaladării tensiunilor militare din regiune.

Termenul prevăzut pentru normalizarea traficului maritim este de o lună de la intrarea în vigoare a acordului.

Proiectul prevede și cooperarea dintre Iran și Oman pentru gestionarea circulației maritime în una dintre cele mai importante rute comerciale din lume. Navele militare nu ar fi incluse în prevederile acordului, scrie agenția turcă Anadolu.

SUA ar urma să ridice blocada navală asupra porturilor iraniene

Potrivit aceleiași surse, Statele Unite ar urma să ridice blocada navală impusă porturilor iraniene. Documentul menționează și un angajament al Washingtonului privind retragerea forțelor militare americane din proximitatea Iranului, însă detaliile exacte ale acestei clauze urmează să fie negociate.

Televiziunea iraniană susține că, în cazul în care un acord final va fi semnat în următoarele 60 de zile, acesta ar putea fi validat printr-o rezoluție obligatorie a Consiliului de Securitate al ONU.

Autoritățile de la Teheran au transmis însă că niciun pas nu va fi făcut fără „verificări concrete și tangibile” din partea Iranului.

Tensiunile regionale au escaladat după atacurile din februarie

Criza regională s-a amplificat pe 28 februarie, după ce SUA și Israel au lansat atacuri surpriză asupra unor ținte din Iran. Teheranul a răspuns printr-o serie de atacuri cu drone și rachete asupra unor obiective din regiune și a decis închiderea Strâmtorii Ormuz, afectând semnificativ comerțul internațional și transporturile energetice.

Ulterior, pe 8 aprilie, un armistițiu a intrat în vigoare prin mediere pakistaneză. Negocierile desfășurate la Islamabad nu au produs însă un acord definitiv.

Președintele american Donald Trump a anunțat ulterior prelungirea pe termen nedeterminat a armistițiului, menținând însă restricțiile asupra navelor care transportă mărfuri către sau dinspre porturile iraniene.