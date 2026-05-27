Bărcile IRGC patrulează în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce nave „neidentificate” trec prin zonă

Blocadele impuse de Iran și de SUA continuă să îngreuneze traficul naval prin Strâmtoarea Ormuz.
nave în Strâmtoarea Ormuz/sursa foto: X
Daiana Rob
27 mai 2026, 15:04, Știri externe
Marți, doar 11 nave au traversat Strâmtoarea Ormuz, dintre care un număr de patru nave au avut Sistemul de Identificare Automată oprit. Acest tip de sistem transmite automat date despre navă precum poziția, viteza sau destinația acesteia.

Potrivit datelor furnizate de compania de informații maritime Windward, citată de Sky News, patru dintre cele 11 nave au tranzitat Strâmtoarea Ormuz „în întuneric”. Două nave au fost observate la intrarea în strâmtoare și alte două au fost observate la ieșire.

De asemenea, compania de tracking maritim a detectat și o formațiune de trei bărci ale Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) de la Teheran, care traversau partea sudică a strâmtorii. Potrivit sursei citate, acesta ar putea fi un model de patrulare de flancare pentru a escorta o navă.

De asemenea, navele își opresc adesea luminile atunci când fac escală pe Insula Kharg din Iran, pentru a ascunde faptul că încarcă petrol iranian supus sancțiunilor.

Cu toate acestea, potrivit analizei Windward, de data aceasta nu s-au observat petroliere care să încarce pe insulă în perioada acoperită de cele mai recente imagini din satelit.

Reamintim că Iranul a început să taxeze navigația maritimă prin Strâmtoarea Ormuz, Teheranul precizând că serviciile de navigație necesită perceperea unor taxe. Strâmtoarea este în prezent supusă unei blocade maritime atât din partea SUA, cât și din partea Teheranului. Blocada SUA, impusă încă din aprilie le interzice navelor să tranziteze porturi și zone de coastă iraniene.

