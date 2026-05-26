Trump anunță unde va fi distrus uraniul îmbogățit din Iran

Președintele Donald Trump și-a prezentat planurile pentru distrugerea uraniului îmbogățit al Iranului, spunând că acesta va fi fie transportat în Statele Unite, fie gestionat la fața locului, fie dus în altă locație.
Laurențiu Marinov
26 mai 2026, 04:06, Știri externe
„Uraniul îmbogățit (praful nuclear!) va fi fie predat imediat Statelor Unite pentru a fi adus acasă și distrus, fie, de preferință, în colaborare și coordonare cu Republica Islamică Iran, distrus la fața locului sau, într-o altă locație acceptabilă, Comisia pentru Energie Atomică sau echivalentul acesteia fiind martoră la acest proces și eveniment”, a postat Trump luni pe Truth Social.

Trump a declarat reporterilor din Biroul Oval săptămâna trecută că Statele Unite nu vor insista asupra recuperării uraniului îmbogățit al Iranului, dar această declarație exprimă deschidere față de implicarea Teheranului în acest proces, potrivit CNN.

„Probabil îl vom distruge după ce îl vom obține, dar nu le vom permite să îl ia”, a declarat Trump joi.

Trump: nu le vom permite să îl ia

Refrenul pe care oficialii americani au început să-l folosească în acest weekend este „ Fără praf, fără dolari”, referindu-se la rezervele de aproape 450 kg de uraniu puternic îmbogățit, despre care Casa Albă insistă că trebuie eliminate înainte ca Iranul să beneficieze financiar de pe urma acordului propus pentru a pune capăt războiului.

