Fostul lider al opoziției din Cambodgia, condamnat la 27 de ani de închisoare, a fost grațiat

Fostul lider al opoziției din Cambodgia, Kem Sokha, care executa o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru trădare, a fost grațiat, a anunțat fostul prim-ministru al țării.
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
26 mai 2026, 03:47, Știri externe
Hun Sen, actualul șef interimar al statului Cambodgia, a semnat un decret de grațiere a rivalului său politic în numele regelui Norodom Sihamoni, potrivit BBC.

Sokha, fostul lider al Partidului Național de Salvare Cambodgian (CNRP), acum dizolvat, a fost arestat pentru prima dată în 2017 din cauza unui videoclip în care spunea că a primit sprijin din partea grupurilor pro-democrație din SUA.

El a fost ținut în arest la domiciliu de când a fost găsit vinovat de trădare în 2023. Acuzațiile au fost ridiculizate pe scară largă, fiind considerate motivate politic de către grupurile pentru drepturile omului.

Hun Sen a postat pe Facebook că Sokha a fost „iertat”, alături de o fotografie a decretului regal semnat de el.

Fiul său, Hun Manet, care a preluat funcția de prim-ministru de la tatăl său în 2023, a declarat că grațierea este „încă un pas către consolidarea unității naționale”.

Aceasta a venit după ce un apel împotriva sentinței lui Sokha a fost respins luna trecută. Dar aceasta nu a inclus anularea interdicției impuse politicianului de a părăsi Cambodgia timp de cinci ani.

Elaine Pearson, directoarea pentru Asia la Human Rights Watch, a declarat: „Decizia lui Hun Sen de a-l grația pe Kem Sokha după mai bine de opt ani de detenție arbitrară inversează parțial o nedreptate gravă, dar este deplorabil faptul că Sokha are în continuare interdicție de a participa la activități politice sau de a părăsi țara.”

Liderul opoziției din Cambodgia a fos arestat în 2017

Partidul CNRP al lui Sokha a fost aproape de a obține o victorie șocantă la alegerile generale din 2013 împotriva Partidului Popular Cambodgian (CPP) al lui Hun Sen, în ciuda acuzațiilor de fraudă electorală și intimidare.

Pe măsură ce se apropiau următoarele alegeri, partidul lui Sokha era singura amenințare viabilă la adresa guvernării lui Hun Sen.

Liderul opoziției a fost arestat în 2017, cu mai puțin de un an înainte de votul crucial, la care CNRP a fost în cele din urmă interzis să participe, transformând Cambodgia într-un stat de facto cu un singur partid.

Arestarea sa a coincis cu o represiune împotriva criticilor guvernului.

