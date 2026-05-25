Sute de deținuți din Venezuela preiau controlul asupra unei închisori și denunță „torturile”

Deținuții s-au adunat pe acoperișul închisorii și au agățat pancarte. Pe unele se putea citi „SOS”, „Suntem torturați”. „Gata cu tortura, gata cu tortura”, scandau deținuții în cor, potrivit Le Figaro care citează AFP.

Mulți aveau fețele acoperite. Coloane mari de fum se ridicau de la Internatul Judiciar din Barinas (Injuba), la aproximativ 500 km de Caracas.

Deținuții au dat foc la saltele și cearșafuri. Polițiști echipați cu scuturi au luat poziție în jurul instituției, în timp ce zeci de rude ale deținuților s-au adunat, îngrijorați de situație.

Yelitza Arrollo, care nu mai are vești de la fiul ei din 8 mai, afirmă pentru AFP că gardienii „l-au închis, l-au bătut” și că deținuții „suferă, pentru că îi lovesc într-un mod cu adevărat oribil, sunt torturați, li se aruncă apă rece, li se administrează șocuri electrice, li se dă foc, sunt maltratați enorm, vrem demiterea directorului”.

„1.200 de bărbați și peste 100 de femei private de libertate”

ONG-ul Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a scris într-o postare pe rețelele sociale că „1.200 de bărbați și peste 100 de femei private de libertate la Centrul de detenție judiciară din Barinas au intrat în grevă”.

„Ministerul Serviciilor Penitenciare ignoră deținuții, care denunță maltratările de mai bine de o săptămână: nu sunt ascultați, dimpotrivă, se trage asupra lor și li se aruncă gaze”, adaugă OVP.

În aprilie, guvernul a confirmat moartea a cinci persoane în timpul unei revolte în închisoarea de maximă siguranță Yare III (la 70 km de Caracas).

În 2023, președintele destituit Nicolás Maduro a ordonat o operațiune militară pentru a interveni în principalele închisori ale țării, controlate de ani de zile de bande.

Președinta interimară Delcy Rodriguez, care i-a succedat lui Maduro după capturarea acestuia de către armata americană în ianuarie, a promis, printre altele, o reformă judiciară.