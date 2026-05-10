Trump anunță că polonezi și moldoveni au fost eliberați din centrele de detenție din Belarus și Rusia

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat duminică faptul că trei cetățeni polonezi și doi cetățeni moldoveni au fost eliberați din centrele de detenție din Belarus și Rusia.

Anunțul a fost făcut într-o postare pe rețeaua Truth Social.

În mesajul său, Donald Trump i-a atribuit meritul eliberării trimisului special John Coale și i-a mulțumit președintelui belarus Aleksandr Lukașenko pentru „cooperare și prietenie”.

„Tocmai am obținut eliberarea a trei prizonieri polonezi și a doi prizonieri moldoveni din centrele de detenție din Belarus și Rusia. Datorită trimisului meu special prezidențial, John Coale, am reușit să depunem eforturi susținute pentru a face posibilă această eliberare”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump a menționat, de asemenea, eliberarea jurnalistului și activistului polonezo-belarus Andrzej Poczobut dintr-o închisoare din Belarus, la cererea formulată de președintele Poloniei în septembrie 2025, cu ocazia unei întâlniri între cei doi șefi de stat.

„Prietenul meu, președintele Karol Nawrocki al Poloniei, s-a întâlnit cu mine în septembrie anul trecut și m-a rugat să-l ajut să-l elibereze pe Andrzej Poczobut din închisoarea din Belarus. Astăzi, Poczobut este liber datorită eforturilor noastre. Statele Unite își respectă angajamentele față de aliații și prietenii noștri. Mulțumesc președintelui Aleksandr Lukașenko pentru cooperare și prietenie”, a mai scris Trump în mesajul său.