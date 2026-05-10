Nava afectată de focarul de hantavirus: Un francez a prezentat simptome în timpul zborului de repatriere

Cinci cetățeni francezi au fost repatriați duminică de pe nava de croazieră MV Hondius, afectată de un focar de hantavirus, iar unul dintre aceștia a început să prezinte simptome în timpul zborului.

În aceste condiții, toți cei cinci cetățeni francezi evacuați de pe navă au fost „plasați imediat în izolare strictă până la noi ordine”, a anunțat duminică premierul țării, Sebastien Lecornu.

„Cinci dintre compatrioții noștri aflați pe nava MV Hondius, focar de infecție cu hantavirus, au fost repatriați pe teritoriul național. Unul dintre ei a prezentat simptome în avionul de repatriere. De asemenea, acești cinci pasageri au fost imediat plasați în izolare strictă până la noi ordine. Aceștia beneficiază de îngrijiri medicale și vor fi supuși unor teste și unui bilanț medical”, a scris Lecornu într-o postare pe X.

Cinq de nos compatriotes présents sur le MV Hondius, foyer d’infection à Hantavirus, ont été rapatriés sur le territoire national. L’un d’entre eux a présenté des symptômes dans l’avion de rapatriement. Aussi, ces cinq passagers ont tout de suite été placés en isolement strict… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) May 10, 2026

Odată ce avionul a aterizat, oficialii echipați cu echipament de protecție individuală au fost văzuți întâmpinându-i pe pistă. Ulterior, cei cinci cetățeni francezi au fost transportați la spitalul Bichat din Paris.

Potrivit BBC, ei vor sta în carantină timp de 72 de ore și vor fi supuși unei evaluări complete, înainte de a fi trimiși acasă pentru a se autoizola timp de 45 de zile.

Nava de croazieră lovită de focarul de hantavirus a ajuns duminică dimineață în apropierea portului Granadilla din Tenerife.

Potrivit ultimului bilanț comunicat de OMS, sunt șase cazuri confirmate cu varianta Andes a hantavirusului, precum și două cazuri probabile.

Hantavirusul se răspândește de obicei prin inhalarea excrementelor de rozătoare contaminate și nu se transmite ușor între oameni. Cu toate acestea, tulpina Andes, detectat în focarul de pe vasul de croazieră, se poate răspândi între oameni în cazuri rare. Simptomele apar de obicei între una și opt săptămâni după expunere.