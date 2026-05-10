Nava de croazieră afectată de focarul de hantavirus a ajuns duminică în Tenerife

Nava de croazieră lovită de focarul de hantavirus a ajuns duminică dimineață în apropierea portului Granadilla din Tenerife, potrivit imaginilor difuzate de Reuters.

Vasul urmează să ancoreze pentru evacuarea pasagerilor și a unei părți a echipajului.

Autoritățile spaniole au anunțat că pasagerii, dintre care niciunul nu a prezentat simptome de infectare, vor fi testați de serviciile sanitare pentru a se confirma că rămân asimptomatici. Ulterior, aceștia vor fi transportați la țărm cu ambarcațiuni de mici dimensiuni.

După debarcare, pasagerii vor fi transferați cu autobuze izolate către aeroportul principal al insulei spaniole, aflat la aproximativ 10 minute distanță, de unde vor pleca spre țările lor de origine.

Agenția europeană de sănătate publică a transmis sâmbătă seara, în cadrul consultanței științifice rapide, că toți pasagerii aflați la bordul navei MV Hondius sunt considerați contacte cu risc ridicat, ca măsură de precauție.

Potrivit autorităților spaniole, evacuarea este programată să înceapă între orele 7:30 și 8:30 dimineața (06:30-07:00 GMT). Oficialii guvernamentali au precizat sâmbătă că cetățenii spanioli vor debarca primii, iar persoanele de alte naționalități vor coborî ulterior, în grupuri organizate.

Treizeci de membri ai echipajului vor rămâne la bordul navei, care își va continua drumul către Țările de Jos, unde urmează să fie dezinfectată.

MV Hondius a plecat miercuri spre Spania

Nava a plecat miercuri spre Spania de pe coastele Capului Verde, după ce Organizația Mondială a Sănătății și Uniunea Europeană au cerut autorităților locale să gestioneze evacuarea pasagerilor în urma depistării focarului de hantavirus.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a ajuns sâmbătă seara în Tenerife, în Insulele Canare, alături de miniștrii spanioli ai internelor și sănătății, dar și de ministrul politicii teritoriale, pentru a coordona sosirea navei.

OMS a anunțat vineri că opt persoane s-au îmbolnăvit, dintre care trei au murit, un cuplu olandez și un cetățean german. Potrivit organizației, șase dintre persoanele afectate au fost confirmate cu virusul, iar alte două sunt considerate cazuri suspecte.

Hantavirusul se transmite, de regulă, prin intermediul rozătoarelor, însă în situații rare poate fi transmis și de la om la om.

OMS a precizat că riscul pentru populația globală rămâne unul destul de scăzut, însă pentru pasagerii și echipajul navei nivelul de risc este considerat moderat.