Ce spun pasagerii de pe nava lovită de focarul de hantavirus: „Nu există panică la bord”

Doi turiști francezi aflați pe vas au transmis că viața la bord continuă „aproape normal”, în timp ce nava se îndreaptă spre Tenerife, unde urmează evacuarea pasagerilor rămași. Julia și Roland, un cuplu francez aflat pe navă, au descris situația într-un mesaj trimis postului France Inter, citat de Euronews. „Nu există panică la bord”, au transmis cei doi, adăugând că „nu este nevoie să dramatizăm” evenimentele. Potrivit acestora, după evacuarea persoanelor infectate, presiunea psihologică asupra pasagerilor s-a redus semnificativ. Până acum, trei persoane au murit, iar alte cinci infectate au fost evacuate de pe vas.

Măști și distanțare în spațiile comune

Pasagerii spun că interacțiunile continuă, însă în grupuri mici și cu respectarea regulilor sanitare. Măștile sunt obligatorii în spațiile comune, iar mesele sunt servite în condiții stricte de distanțare. Cei doi francezi au precizat că nu au fost confirmate noi cazuri, deși există suspiciuni privind alte îmbolnăviri. Julia și Roland spun că autoritățile franceze sunt în contact permanent cu cetățenii aflați la bord. „Suntem în legătură cu celula de criză a ministerului, care a contactat toți cetățenii francezi de pe navă și ne-a oferit inclusiv sprijin psihologic”, au explicat aceștia.

O expediție științifică, nu o croazieră de lux

Pasagerii au ținut să sublinieze că MV „Hondius” nu este o navă de lux, ci o expediție destinată pasionaților de știință și natură. La bord se află ornitologi, istorici, geografi, botanici și specialiști în cetacee sau astronomie. Nava plecase din Ushuaia, Argentina, pe 1 aprilie, cu destinația Capul Verde. În prezent, vasul se îndreaptă spre insula spaniolă Tenerife, unde autoritățile pregătesc debarcarea și evacuarea pasagerilor rămași.