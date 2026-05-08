Prima pagină » Știrile zilei » Luare de ostatici la o bancă din vestul Germaniei. Forțele speciale au izolat centrul orașului

Luare de ostatici la o bancă din vestul Germaniei. Forțele speciale au izolat centrul orașului

O operațiune de amploare este în desfășurare la o bancă din orașul Sinzig, vestul Germaniei, după ce mai multe persoane au fost luate ostatice, inclusiv șoferul unei dube blindate, au anunțat autoritățile.
Luare de ostatici la o bancă din vestul Germaniei. Forțele speciale au izolat centrul orașului
sursa foto: pixabay
Radu Mocanu
08 mai 2026, 13:48, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Poliția germană a transmis vineri că într-o bancă din Sinzig are loc o situație de luare de ostatici, în care sunt implicate „infractori și mai mulți ostatici aflați în interiorul băncii”, notează AFP

Situația a început după ce un bărbat l-a abordat pe șoferul unui vehicul de transport valori în afara băncii. Sub amenințare, atacatorul l-a forțat pe angajat să intre în clădire și să îl conducă în zona seifului. 

Autoritățile au precizat că situația este „în prezent statică”, fără a oferi alte detalii despre negocieri sau despre numărul exact al persoanelor implicate. 

„Un perimetru de securitate a fost instituit în jurul băncii, situată în centrul orașului. Poliția a declarat că în prezent nu există niciun pericol pentru persoanele din afara zonei delimitate”, mai spun autoritățile. 

Recomandarea video

„M-a sunat Lia”: Dosarul în care se judecă numirea Liei Savonea ca șefă a Înaltei Curți va fi judecat de Înalta Curte
G4Media
Veste pentru fermieri. APIA a început să elibereze adeverințele pentru subvenții. Cine se încadrează
Gandul
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Pregătiri pe ultima sută de metri în Constanța: fără vaporașe și cu șantiere deschise înainte de sezonul estival
Libertatea
Amețeala și vărsăturile atunci când apar împreună: cauze, afecțiuni posibile și semnale de alarmă
CSID
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor