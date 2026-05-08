Luare de ostatici la o bancă din vestul Germaniei. Forțele speciale au izolat centrul orașului

Poliția germană a transmis vineri că într-o bancă din Sinzig are loc o situație de luare de ostatici, în care sunt implicate „infractori și mai mulți ostatici aflați în interiorul băncii”, notează AFP.

Situația a început după ce un bărbat l-a abordat pe șoferul unui vehicul de transport valori în afara băncii. Sub amenințare, atacatorul l-a forțat pe angajat să intre în clădire și să îl conducă în zona seifului.

Autoritățile au precizat că situația este „în prezent statică”, fără a oferi alte detalii despre negocieri sau despre numărul exact al persoanelor implicate.

„Un perimetru de securitate a fost instituit în jurul băncii, situată în centrul orașului. Poliția a declarat că în prezent nu există niciun pericol pentru persoanele din afara zonei delimitate”, mai spun autoritățile.