Nici Papa nu scapă de birocrația bancară: Operatoarea i-a închis telefonul în nas

Întâmplarea despre Papa Leon a fost povestită public de reverendul Tom McCarthy, prieten al papei de 43 de ani, la un eveniment desfășurat pe 29 aprilie în Illinois. La scurt timp după alegerea sa ca papă, în 2025, pontiful a sunat la banca sa din Chicago pentru a-și schimba numărul de telefon și adresa, conform USA Today.

„Trebuie să veniți personal”

După ce a răspuns la întrebările de securitate, Leon a primit un răspuns descurajant: modificările nu se pot face telefonic, ci doar în persoană. Pontiful a insistat, fără succes. Drept ultimă soluție, a decis să se identifice.

„Ar conta pentru dumneavoastră dacă v-aș spune că sunt Papa Leon?”, a spus el, potrivit lui McCarthy.

Răspunsul a fost închiderea telefonului.

„Vă puteți imagina să fiți cunoscută drept femeia care i-a închis telefonul Papei?”, a comentat McCarthy.

Amenințarea cu mutarea contului

Papa Leon a apelat apoi la un coleg preot augustinian, părintele Bernie Scianna, care a reușit să ia legătura cu președintele băncii. Acesta a reiterat că politica instituției rămâne neschimbată. Răspunsul a venit fără ezitare: papa își va muta contul la altă bancă.

Banca a făcut în cele din urmă o excepție. „I-au schimbat numărul de telefon”, a spus McCarthy. „Iar el a spus: «Și să nu divulgați numărul de telefon»”.