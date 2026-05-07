UE simplifică normele privind IA de stimulare a inovării și interzice aplicațiile de „nudificare”

Comisia a propus Omnibusul digital privind IA cu doar cinci luni în urmă, ca parte a agendei de simplificare a UE pentru a stimula competitivitatea Europei. Acest lucru va facilita punerea în aplicare a Regulamentului privind IA pentru întreprinderile din UE, menținând în același timp beneficiile sale pentru societatea, siguranța și drepturile fundamentale europene.

Acordul de joi stabilește un calendar clar de punere în aplicare a normelor care reglementează sistemele de IA cu grad ridicat de risc. Normele privind sistemele utilizate în anumite domenii cu risc ridicat – inclusiv datele biometrice, infrastructura critică, educația, ocuparea forței de muncă, migrația, azilul și controlul la frontiere – se vor aplica de la 2 decembrie 2027. Pentru sistemele integrate în produse precum ascensoarele sau jucăriile, normele se vor aplica de la 2 august 2028. Această secvențiere va contribui la asigurarea faptului că standardele tehnice și alte instrumente de sprijin sunt în vigoare înainte ca normele să înceapă să se aplice.

Acordul consolidează, de asemenea, protecția cetățenilor. Aceasta interzice sistemele de IA care generează conținut sexual explicit și intim neconsensual sau materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, cum ar fi aplicațiile de „nudificare” a IA.

Pentru întreprinderi, acordul introduce norme mai simple și o guvernanță mai clară. Anumite privilegii pentru întreprinderile mici și mijlocii sunt extinse la întreprinderile mici cu capitalizare medie. Interacțiunea dintre Regulamentul privind IA și legislația UE privind siguranța produselor, în special Regulamentul privind echipamentele tehnice, a fost, de asemenea, clarificată, evitându-se duplicarea normelor sectoriale și a celor privind IA. Mai mulți inovatori vor avea, de asemenea, acces la spații de testare în materie de reglementare, inclusiv la un spațiu de testare la nivelul UE, pentru a-și testa soluțiile de IA în condiții reale. Competențele de asigurare a respectării legii ale Oficiului pentru IA al Comisiei vor fi consolidate pentru a sprijini supravegherea anumitor sisteme de IA, inclusiv a celor bazate pe modele de uz general și a celor integrate în platforme online foarte mari și în motoare de căutare foarte mari.

Acest acord va oferi norme mai sigure și mai simple atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi. Omnibusul digital privind IA completează, de asemenea, inițiativele de sprijin existente, inclusiv serviciul de asistență al Regulamentului privind IA și viitoarele orientări privind clasificarea sistemelor cu grad ridicat de risc și obligațiile în materie de transparență.

Parlamentul European și Consiliul trebuie să adopte acum în mod oficial acordul politic. După adoptare, modificările vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și vor intra în vigoare trei zile mai târziu.

Omnibusul digital privind IA a fost propus la 19 noiembrie 2025, cu scopul de a simplifica Regulamentul privind IA, menținând în același timp nivelul său de protecție. Acesta a fost publicat împreună cu un alt omnibus digital care raționalizează normele privind securitatea cibernetică și datele, completat de o strategie privind o uniune a datelor pentru a debloca date de înaltă calitate pentru IA și portofelele europene pentru întreprinderi. Pachetul reprezintă cea de-a șaptea propunere omnibus, ca parte a eforturilor Comisiei de a simplifica normele UE prin simplificarea, reducerea costurilor și eficientizarea activităților economice din UE.