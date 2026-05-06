Milioane de utilizatori Gmail, avertizați să verifice urgent o setare

Alerta a fost lansată de Lori Greiner, vedetă a emisiunii americane Shark Tank. Ea a postat pe Instagram un avertisment adresat milioanelor de utilizatori Gmail. I-a îndemnat să acționeze imediat și să distribuie mesajul prietenilor și familiei, conform Express.

„Informații importante dacă aveți un cont Gmail”, a scris Greiner. „Fiți vigilenți. Aveți grijă de voi”.

Îngrijorarea ei vizează funcțiile bazate pe inteligență artificială din Gmail. Acestea pot analiza conținutul căsuței de e-mail. Scopul declarat este activarea unor funcții precum căutarea inteligentă, răspunsurile sugerate și rezumatele de e-mailuri.

„Google nu vrea să știi asta, dar le-a permis inteligenței artificiale să scaneze fiecare e-mail al tău”, a spus Greiner. „Documentele tale financiare, informațiile fiscale, conversațiile personale. Totul este scanat, fără ca tu să știi măcar”.

Ce spune Google

Google neagă că ar folosi e-mailurile în scopuri proprii. Compania susține că sistemul său de IA, Gemini, nu se antrenează pe mesajele personale ale utilizatorilor. Datele sunt procesate doar temporar, pentru sarcini specifice. Printre acestea se numără rezumarea mesajelor, răspunsurile automate sau căutarea avansată.

„Gemini procesează doar ceea ce solicitați, apoi părăsește căsuța de e-mail”, explică Google. Compania asigură că e-mailurile rămân private și că nu sunt stocate sau utilizate pentru antrenarea modelelor AI.

Cu toate acestea, dacă nu ești confortabil cu accesul IA la inbox, există o soluție rapidă.

Cum dezactivezi IA din Gmail în 30 de secunde

Deschide Gmail și apasă pictograma rotiță din colțul dreapta sus. Selectează „Vedeți toate setările”. Derulează până la secțiunea „Funcții inteligente”. Dezactivează funcțiile pentru Gmail, Chat și Meet.

Apoi intră în „Gestionați funcțiile inteligente din Workspace”. Debifează casetele suplimentare pentru a limita și mai mult accesul la datele tale.

Întreaga procedură durează sub un minut. După acești pași, inteligența artificială nu va mai avea acces la conținutul căsuței tale de e-mail.