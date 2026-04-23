Te conectezi din cafenele sau aeroporturi? Reguli de securitate pentru munca remote

Această libertate vine însă cu riscuri reale pentru confidențialitatea datelor și securitatea informațiilor, mai ales atunci când activitatea se desfășoară în spații publice.

Verifică regulile angajatorului

Primul pas pentru a lucra în siguranță din spații publice este să știi exact ce ai voie și ce nu. Multe companii au politici clare pentru lucrul în afara biroului, inclusiv recomandări privind utilizarea rețelelor publice sau manipularea datelor sensibile.

Guvernul britanic, de exemplu, precizează clar în ghidurile pentru angajații care lucrează cu documente clasificate că „aceste medii pot prezenta riscuri suplimentare, fiind mai ușor accesibile persoanelor fără autorizare”, potrivit Associated Press.

În unele cazuri, angajaților li se recomandă să evite complet locurile aglomerate, din cauza riscului ca informațiile să fie văzute sau auzite de persoane neautorizate. De asemenea, unele companii nu permit angajaților să lucreze din anumite țări, din motive de securitate.

Protejează ecranul

Unul dintre cele mai simple riscuri este ca alte persoane să vadă informațiile afișate pe laptop. Chiar și o privire accidentală poate expune date sensibile.

De aceea, este recomandat să alegi un loc retras, de preferat cu spatele la un perete, pentru a limita accesul vizual al celor din jur. Un filtru de confidențialitate pentru ecran – o folie care face ca ecranul să fie vizibil doar din față – poate reduce și mai mult riscul.

Evită rețelele Wi-Fi publice

Conectarea la rețele Wi-Fi gratuite este una dintre cele mai frecvente vulnerabilități. Rețelele fără parolă sunt deosebit de riscante, deoarece datele pot fi interceptate sau modificate.

Chiar și rețelele care cer parolă nu sunt neapărat sigure. Există riscul ca atacatorii să creeze rețele false, care imită rețele legitime, pentru a colecta datele utilizatorilor.

O soluție mai sigură este utilizarea hotspot-ului mobil, care folosește conexiunea telefonului. De asemenea, un serviciu VPN – care criptează conexiunea la internet și ascunde datele transmise – poate adăuga un nivel suplimentar de protecție.

Atenție la mediul din jur

Pe lângă riscurile digitale, există și pericole fizice. Dispozitivele lăsate nesupravegheate pot deveni rapid ținte pentru furt.

Este recomandat ca laptopul și telefonul să nu fie lăsate nesupravegheate, nici măcar pentru pauze scurte. În același timp, conversațiile sensibile ar trebui evitate în spații publice, unde pot fi ușor auzite.

Specialiștii atrag atenția că, în astfel de locuri, nu doar oamenii pot reprezenta un risc, ci și dispozitivele inteligente din jur, care pot capta sunetele fără ca utilizatorii să realizeze acest lucru.

Pe măsură ce tot mai mulți angajați lucrează de la distanță, respectarea acestor reguli simple poate face diferența între flexibilitate și riscuri de securitate. „În spațiile publice, fiți atenți dacă puteți fi auziți de persoane neautorizate, cum ar fi membrii publicului sau dispozitive inteligente de ascultare”, avertizează ghidul britanic.