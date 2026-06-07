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Intervenție de urgență în Harghita | Șapte persoane, printre care copii, au fost transportate de urgență la spital după ce li s-a făcut rău la masă

Autoritățile au intervenit de urgență în satul Valea Rece, județul Harghita, după ce mai mulți adulți și copii au acuzat vărsături și dureri de cap, simptome care indică o posibilă toxiinfecție alimentară.
Intervenție de urgență în Harghita | Șapte persoane, printre care copii, au fost transportate de urgență la spital după ce li s-a făcut rău la masă
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: captură X
Luiza Moldovan
08 iun. 2026, 01:01, Social
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Doi adulți și patru copii au ajuns la spital în urma unei suspiciuni de toxiinfecție alimentară, în satul Valea Rece, comuna Lunca de Jos, județul Harghita, potrivit ISU local.

Din informațiile transmise de ISU Harghita, intervenția a fost solicitată în cursul serii, după ce mai multe persoane au acuzat stări de rău, manifestate prin vărsături și dureri de cap.

Inițial, echipajele de intervenție au fost chemate pentru preluarea a patru persoane – doi adulți și doi copii.

Autospeciala pentru victime multiple

La fața locului a fost trimisă autospeciala pentru transport personal și victime multiple (ATPVM) din cadrul Detașamentului de Pompieri Miercurea Ciuc, încadrată cu doi subofițeri, alături de personal medical UPU-SMURD de la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Ulterior, autoritățile au anunțat că alte trei persoane prezentau simptome similare.

În total, șapte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Nu vorbim de turiști, ci de o familie și de prietenii acesteia.

Conform ultimului bilanț, doi adulți și patru copii au fost transportați la spital cu autospeciala ATPVM, iar un alt adult a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Lunca de Sus.

Misiunea echipajelor de intervenție este în desfășurare, iar cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează să fie stabilită.

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