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Copii, duși la spital cu toxiinfecție alimentară. Aceștia erau într-o excursie

Mai mulți copii care se aflau într-o excursie, au fost duși la spital în Miercurea Ciuc, după ce li s-a făcut rău. Aceștia au avut simptome de toxiinfecție alimentară.
Copii, duși la spital cu toxiinfecție alimentară. Aceștia erau într-o excursie
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: captură X
Daiana Rob
03 iun. 2026, 19:36, Social
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Miercuri după-amiază, echipele ISU Harghita au intervenit în localitatea Plăieșii de Sus, unde mai mulți copii, cu vârste cuprinse între 13-15 ani, aflați într-o excursie și cazați la o pensiune din localitate, au acuzat stări de rău.

„7 copii au fost evaluați de echipajele medicale, prezentând simptome de toxiinfecție alimentară, fiind preluați și transportați la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, informează ISU Harghita.

Potrivit autorităților, doi dintre copii au fost duși la spital de echipele SAJ, iar alți 5 au fost duși cu autospeciala transport personal și victime multiple a Detașamentului de Pompieri Miercurea Ciuc.

 

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