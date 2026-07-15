88% dintre părinți se tem de același lucru în vacanță. Soluția durează cinci minute

Antrenorul de fitness Joe Wicks îi îndeamnă pe părinți să facă mișcare împreună cu copiii lor în această vară. Un nou sondaj arată că majoritatea părinților este îngrijorată de inactivitatea copiilor.

Wicks promovează o serie gratuită de exerciții de doar cinci minute, numită „Activate”, conform The Independent.

Ce arată sondajul despre inactivitatea din vacanță

Sondajul a fost realizat de Censuswide, în prima săptămână a lunii iulie, pe 2.000 de părinți din Anglia. Copiii lor au vârste între 4 și 11 ani. 88% dintre părinți își fac griji că cei mici vor petrece prea mult timp sedentar în vacanța de vară. Mai puțin de unul din cinci părinți, adică 18%, cred că micuții vor face o oră de mișcare zilnic, în fiecare zi a săptămânii.

Wicks a explicat că scopul programului său este să creeze resurse care să îi facă pe copii activi. Potrivit lui, mulți părinți se străduiesc să-și țină copiii activi în vacanța de vară. Antrenorul își dorește ca mai multe familii să facă mișcare împreună.

De ce contează chiar și cinci minute

Wicks a vizitat o școală primară din nordul Londrei, alături de secretarul pentru sănătate James Murray. El a explicat că una dintre cele mai mari bariere pentru oameni este percepția că mișcarea necesită mult timp sau echipamente speciale. Pentru exercițiile din „Activate” este nevoie doar de greutatea propriului corp. Wicks a subliniat: „Cinci minute sunt mai bune decât niciun minut”. Chiar și sesiuni scurte au un impact important asupra energiei, sănătății fizice și mentale a copiilor.

Ce spune secretarul pentru sănătate

James Murray a declarat că perioadele scurte de exercițiu fizic contează pentru sănătatea oamenilor. El a subliniat că aceste doze se adună în timp și fac o diferență reală.

Potrivit lui Murray, în timpul școlii copiii au activități fizice structurate, dar vara programul dispare.