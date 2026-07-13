Ursula von der Leyen, mesaj după publicarea Raportului privind siguranţa copiilor în mediul online: „Platformele de comunicare socială nu sunt o jucărie”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni că este absolut necesar ca Europa să ia măsuri definitive pentru a proteja copiii și adolescenții de pericolele din mediul online.

Ea a declarat că, pe baza recomandărilor specialiștilor, este nevoie de stabilirea unei vârste minime de la care copiii să poată avea acces, în mod legal, la rețelele sociale.

Luni, Ursula von der Leyen a prezentat raportul Comisiei Europene privind siguranța copiilor în mediul online. Potrivit președintei, protejarea celor mici în fața riscurilor din mediul digital este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă guvernele în acest moment.

„Grupul a examinat ceea ce eu consider a fi una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă guvernele în ziua de astăzi – cum să ne protejăm copiii în mediul online, cum să stabilim o nouă normă în viitorul mediu online. Grupul special a examinat beneficiile, oportunităţile şi efectele nocive asupra copiilor ale algoritmilor utilizaţi de platformele de comunicare socială”, a declarat Ursula von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a declarat, totodată, că, în Europa, educația copiilor trebuie să rămână responsabilitatea părinților, nu a algoritmilor folosiți de platformele digitale.

„În acest sens, permiteţi-mi să fiu foarte clară: platformele de comunicare socială nu sunt o jucărie (…) O lume în care permitem în continuare accesul nerestricţionat al marilor companii din domeniul tehnologiei informaţiei la copiii noştri, va însemna doar condamnarea a încă unei generaţii la un nivel crescut de vătămare psihică, dependenţă şi nefericire”, a spus aceasta.

Copiii petrec până la șase ore pe zi în fața ecranelor

Ursula von der Leyen a atras atenția că adolescenții din Europa petrec, în prezent, între patru și șase ore pe zi în fața ecranelor. Aceasta a declarat că efectele asupra sănătății lor sunt tot mai evidente, iar adulții din jurul lor trebuie să fie conștienți de existența lor.

„Şase ore în fiecare zi – aceasta înseamnă, în total, douăzeci de ani din viaţa lor. În acelaşi timp, în întreaga Europă, aproape 60% dintre copiii de vârstă mică s-au confruntat cu probleme emoţionale sau psihosociale în mediul online. Şi, zi şi noapte, părinţii văd clar consecinţele acestei situaţii: lipsa somnului, depresie, anxietate, hărţuire cibernetică, expunerea la conţinut dăunător. Toate acestea se petrec în timp ce creierul copiilor noştri încă se dezvoltă. Nu ne putem aştepta ca ei să reuşească într-un sistem care nu a fost niciodată conceput pentru a ţine seama de starea lor de bine, în momentele în care sunt cei mai vulnerabili”, a afirmat președinta Comisiei Europene.

Platformele trebuie să răspundă pentru siguranța copiilor

Președinta Comisiei Europene a mai spus că platformele online trebuie să își asume responsabilitatea pentru efectele pe care le au asupra copiilor și adolescenților.

„În Europa, oricine dezvoltă un produs este responsabil pentru siguranţa acestuia. Producătorii de automobile trebuie să facă vehicule sigure. Nu ne aşteptăm ca copiii să îşi proiecteze propriile centuri de siguranţă. Nu ne aşteptăm ca părinţii să monteze airbaguri acasă. Şi acelaşi lucru este valabil şi pentru marile companii din domeniul tehnologiei informaţiei”, a declarat aceasta.

Ea a amintit că Uniunea Europeană are deja Regulamentul privind serviciile digitale, care obligă platformele să elimine elementele considerate periculoase, cum sunt algoritmii ce creează dependență, interfețele înșelătoare, conținutul dăunător sau contactele nedorite.

„Platformele au obligația de a-și proteja utilizatorii, în special pe cei mai vulnerabili dintre aceștia. Așadar, atunci când un tânăr semnalează o problemă, furnizorii trebuie să reacționeze rapid și eficient. Drepturile copiilor trebuie luate în serios. Iar companiile trebuie să fie trase la răspundere. Prin urmare, vom continua să respectăm legislația noastră, să aplicăm regulile noastre și să schimbăm sistemul acolo unde acesta nu le oferă copiilor noștri protecția necesară.”, a spus aceasta.

Comisia Europeană ia în calcul o vârstă minimă pentru accesul la rețelele sociale

Potrivit Ursulei von der Leyen, este nevoie de o serie de reguli care să fie adaptate vârstei copiilor în ceea ce privește accesul la platformele de socializare.

„Nu este vorba despre posibilitatea copiilor de a avea acces la platformele de comunicare socială, ci despre posibilitatea şi momentul în care platformele de comunicare socială pot avea acces la copiii noştri. Nu se mai pune întrebarea dacă copiii se confruntă cu riscuri în mediul online, ci ce putem face pentru a le oferi copiilor un început mai sigur online”, a declarat aceasta.

Ea a precizat că una dintre soluțiile analizate este aplicația pentru verificarea vârstei utilizatorilor: „Întrebarea nu mai este dacă copiii se confruntă cu riscuri online, ci ce putem face pentru a le oferi un început mai sigur în mediul online. Iar în acest sens, aplicația noastră de verificare a vârstei este unul dintre instrumentele care ne ajută să realizăm acest lucru. Este ușor de utilizat, respectă confidențialitatea și este open source. Este vorba despre a reda controlul părinților.

„La fel cum nu le dăm copiilor noştri cheile maşinii înainte să aibă permisul de conducere sau nu îi lăsăm să cumpere alcool până când nu au vârsta legală de la care pot face acest lucru, trebuie să stabilim vârsta de la care pot avea acces, în mod legal, la platformele de comunicare socială. Acest lucru nu va fi infailibil. Iar o schimbare necesită timp. Va dura ceva până când schimbarea culturală care se conturează deja în societatea noastră va fi integrată”, a spus președinta Comisiei Europene.

Ea a mai adăugat că „schimbările majore nu se întâmplă niciodată peste noapte, dar atunci când este vorba de siguranţa noastră merită, întotdeauna”.

O propunere europeană este așteptată după vară

Despre raportul care a fost publicat astăzi, Ursula von der Leyen a spus că va fi analizat împreună cu recomandările experților, iar după încheierea verii, Comisia Europeană va veni cu o propunere concretă.

„Acest raport vine într-o fereastră unică de oportunitate. Am ascultat vocile părinţilor, ale educatorilor, ale experţilor şi ale tinerilor înşişi. Am aflat experienţa unor parteneri precum Australia, precum şi a statelor noastre membre. Acum trebuie să acţionăm la nivel european. Vom analiza cu atenţie acest raport şi recomandările aferente şi vom prezenta o propunere după sfârşitul acestei veri”, a transmis președinta Comisiei Europene.

Raportul publicat luni de Comisia Europeană arată că riscurile din mediul online pentru copii sunt tot mai mari și pot afecta sănătatea fizică și psihică, dezvoltarea socio-emoțională și pot duce la multe probleme de sănătate mintală.

Documentul spune că, deși tehnologia aduce și beneficii importante, copiii și adolescenții din anumite categorii sunt mult mai vulnerabili la efectele negative ale mediului online.