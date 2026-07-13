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Guvernul Marii Britanii desemnează Corpul Gărzii Revoluționare din Iran drept o amenințare la adresa securității naționale

Guvernul britanic a desemnat Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) drept o amenințare la adresa securității naționale și va interzice orice formă de sprijin pentru această organizație. Prin acest demers, actul normativ dă puteri sporite pentru combaterea spionajului, sabotajului și ingerințelor străine
Guvernul Marii Britanii desemnează Corpul Gărzii Revoluționare din Iran drept o amenințare la adresa securității naționale
Hepta /Mediafax Foto
Radu Mocanu
13 iul. 2026, 16:29, Știri externe
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Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a făcut anunțul luni, precizând că orice formă de sprijin pentru IRGC, de la exprimarea unei opinii favorabile până la acordarea de asistență organizației, va deveni infracțiune și va putea fi pedepsită cu până la 14 ani de închisoare sau detenție pe viață.  

„Corpul Gărzii Revoluționare este o componentă centrală a aparatului de securitate al statului iranian, aflându-se în subordinea directă a Liderului Suprem al Iranului. Rolul său depășește cu mult pe cel al unei forțe militare convenționale. Acesta include activități de informații, utilizarea unor actori interpuși și proiectarea influenței în scopul promovării obiectivelor statului iranian”, a transmis Ministerul de Interne, potrivit BBC

Pe listă au fost incluse și structuri controlate de Rusia

Pe lângă Corpul Gărzii Revoluționare, autoritățile de la Londra au inclus pe listă și Mișcarea Islamică a Însoțitorilor celor Drepți, precum și corpul de voluntari al serviciului rus de informații militare GRU. 

Noua legislație simplifică procedurile judiciare, permițând procurorilor să construiască cazuri mult mai rapid, fără a mai fi obligați să demonstreze conexiunea directă cu o putere străină în fiecare dosar penal în parte.  

De asemenea, noile măsuri vor oferi poliției și serviciilor de informații competențe extinse pentru combaterea spionajului, ingerințelor străine, sabotajului și atacurilor fizice desfășurate în numele acestor organizații. 

Premierul Keir Starmer a declarat: „Am luat deja măsuri dure împotriva regimului iranian și a celor legați de acesta, precum și împotriva agenților și rețelelor rusești care vizează țara noastră. Aceste noi puteri vor facilita urmărirea penală și arestarea oricui își desfășoară munca ilicită  aici, în Marea Britanie”. 

Complotrui dejucate de MI5

Serviciul de securitate MI5 a identificat, doar în ultimul an, cel puțin 20 de comploturi potențial letale susținute de Iran pe teritoriul Regatului Unit. 

De asemenea, se estimează că IRGC a direcționat în mod direct șapte atacuri asupra unor locații asociate cu comunitățile evreiești. 

În plus, Corpul vizează prin operațiuni și disidenți iranieni refugiați în Marea Britanie. 

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