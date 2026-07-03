Amenințarea lui Medvedev către Finlanda: Se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei

Într-un mesaj pe X, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate din Rusia, a amenințat Finlanda că se află pe lista țintelor potențiale ale unor atacuri cu arme nucleare, după ce țara a aderat la NATO în urmă cu doi ani, iar recent a ridicat restricția privind găzduirea armelor nucleare.

„Finlanda a ridicat interdicția privind găzduirea armelor nucleare. Ce schimbă acest lucru pentru finlandezi? Doar un lucru minor: țara lor se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, Finlanda, ai atins apogeul securității!”, a scris Medvedev într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

Finland has lifted its ban on hosting nuclear weapons. What does that change for the Finns? Just one minor thing: their country is now on Russia’s nuclear target list. Rejoice, Finland, you’ve reached peak security! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 2, 2026

Finlanda a ridicat interdicția privind armele nucleare

Reacția oficialului rus vine după ce în luna iunie, parlamentul finlandez a aprobat ridicarea interdicției privind armele nucleare pe teritoriul său. Decizia a fost luată miercuri în parlament, cu 125 de voturi pentru și 61 împotrivă și deschidea calea ca Finlanda să faciliteze circulația armelor nucleare pe teritoriul său.

După vot, Ministrul finlandez al Apărării, Antti Häkkänen, a salutat această măsură ca fiind „esențială” pentru securitatea Finlandei, dar a insistat asupra faptului că țara nu are intenția de găzdui permanent arme nucleare pe teritoriul său.

Până la această decizie, legea data din anii ’80 și interzicea importul, deținerea, fabricarea și detonarea explozivilor nucleari pe teritoriul Finlandei.

Țara care vrea să urmeze modelul Finlandei

În această săptămână, președintele Lituaniei Gitanas Nauseda a anunțat că partidele parlamentare au convenit asupra unui plan de eliminare a unei prevederi constituționale care interzice amplasarea armelor nucleare pe teritoriul țării. În motivarea demersului a fost invocată deteriorarea situației geopolitice regionale.

Constituția noastră a fost redactată într-o perioadă în care circumstanțele geopolitice erau complet diferite”, a afirmat Nausėda, conform Reuters.

Președintele lituanian a declarat că, în prezent, nu există planuri imediate pentru stocarea de arme nucleare în Lituania, însă eliminarea interdicției constituționale ar permite țării să nu fie constrânsă în cazul în care situația de securitate se va modifica în viitor.