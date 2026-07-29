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Timiș: Un adolescent de 16 ani și-a reclamat tatăl vitreg pentru amenințări

Un bărbat de 35 de ani din județul Timiș este cercetat pentru amenințare și violență în familie, după ce și-a amenințat verbal fiul vitreg, în vârstă de 16 ani. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, iar băiatul a fost preluat de DGASPC.
Timiș: Un adolescent de 16 ani și-a reclamat tatăl vitreg pentru amenințări
Fotografie cu scop ilustrativ
Laura Buciu
29 iul. 2026, 11:01, Social
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Un adolescent de 16 ani din județul Timiș a sunat la 112 și a reclamat că tatăl său vitreg îl amenință cu acte de violență. Incidentul a avut loc în noaptea de 28 iulie, în jurul orei 23:35, iar polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Jebel au intervenit de urgență.

Oamenii legii au constatat că, în urma unui conflict spontan, bărbatul de 35 de ani și-a amenințat verbal fiul vitreg.

Tatăl vitreg a fost încătușat

La apariția echipajului de poliție, bărbatul a părăsit locul incidentului, însă a fost găsit la scurt timp în apropiere. Potrivit Poliției Timiș, acesta nu s-a conformat somațiilor legale, fiind imobilizat și încătușat, după care a fost dus la sediul poliției pentru audieri.

Polițiștii au completat formularul de evaluare a riscului, iar în urma analizei a fost stabilită existența unui risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului.

Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a fost informată și a preluat băiatul de 16 ani.

Poliția precizează că mama adolescentului nu a fost agresată în prezența polițiștilor, însă oamenii legii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de violență în familie. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Deta, într-un dosar penal privind infracțiunile de amenințare și violență în familie, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale.

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