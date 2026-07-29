Top salarii 2026: România vs. Spania. Unde se rupe, de fapt, piața muncii în Europa

Sectoarele care trag salariile în sus

În România, IT-ul își menține poziția de lider, cu o medie salarială netă de aproximativ 8.000 de lei lunar, urmat de petrol și gaze (7.000 de lei) și cercetare-dezvoltare (6.800 de lei). Construcțiile, ingineria și telecomunicațiile completează topul, cu valori situate în jurul pragului de 6.000–6.500 de lei. Structura indică o economie în care sectoarele tehnice și industriale continuă să fie motorul veniturilor ridicate.

În Spania, ierarhia este dominată de profesiile cu grad înalt de specializare. Medicii specialiști din sistemul privat conduc clasamentul, cu venituri anuale brute de peste 56.000 de euro, urmați de arhitecții IT și de directorii financiari. De asemenea, farmaciştii, inginerii și specialiștii în securitate IT se regăsesc constant în zona superioară a veniturilor, confirmând o cerere ridicată pentru competențe avansate.

Dezechilibrul dintre cerere și ofertă, factor comun

Atât în România, cât și în Spania, angajatorii se confruntă cu dificultăți în recrutare, în pofida unor indicatori macroeconomici relativ stabili. În Spania, cererea de forță de muncă depășește oferta, pe fondul extinderii proiectelor economice și al reorganizării generate de digitalizare și inteligență artificială. În România, fenomenul este vizibil în special în IT și în domeniile tehnice, unde deficitul de candidați calificați amplifică presiunea asupra salariilor.

Un element suplimentar în cazul Spaniei este migrația forței de muncă din sectorul medical, unde diferențele salariale față de alte piețe europene continuă să stimuleze mobilitatea externă. Acest fenomen contribuie la creșterea rapidă a remunerațiilor pentru specialiștii rămași în țară.

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