INS: Salariul mediu net a scăzut. Ce arată cele mai noi date

Potrivit datelor publicate de INS pentru luna mai, câștigul salarial mediu brut a fost de 9.483 de lei, iar cel net de 5.684 de lei. Față de aprilie, salariul mediu net a scăzut cu 159 de lei (2,7%), iar salariul mediu brut cu 257 de lei (2,6%).

În același timp, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, câștigul salarial mediu net este mai mare cu 3,2%.

Cum explică INS scăderea salariilor

Potrivit INS, scăderea salariilor are legătură cu acordarea, în lunile precedente, a unor prime ocazionale, drepturi în natură, ajutoare bănești și alte beneficii care au majorat temporar câștigurile salariale.

„În luna mai 2026, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a scăzut ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (…), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri”, menționează INS.

Institutul adaugă că, în unele domenii, salariile au fost influențate și de „nerealizările de producție ori încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte)”.

Cele mai mari și cele mai mici salarii

Cele mai mari câștiguri salariale medii nete în luna mai s-au înregistrat în activitățile de programare și consultanță în tehnologia informației, urmate de extracția petrolului brut și a gazelor naturale. La polul opus s-au situat pescuitul și acvacultura și alte activități de servicii.

INS precizează că fluctuațiile lunare ale salariilor sunt obișnuite pe parcursul anului și sunt determinate, în principal, de perioada în care sunt acordate primele și alte beneficii salariale, efectele acestora estompându-se la nivelul întregului an.

În sectorul bugetar, comparativ cu aprilie, câștigul salarial mediu net a crescut în învățământ, cu 2,4%, și în administrația publică, cu 0,5%, în timp ce în sănătate și asistență socială a scăzut ușor, cu 0,5%.