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Filtre pe drumurile spre mare și controale în Costinești. Amenzi de peste un milion de lei

Inspectorii ANSVSA au aplicat amenzi de peste un milion de lei și au dat 104 sancțiuni în urma a 735 de controale efectuate în județele Constanța și Tulcea. Verificările au inclus și Festivalul „Beach, Please!”, unde nu a fost raportat niciun caz de toxiinfecție alimentară.
Filtre pe drumurile spre mare și controale în Costinești. Amenzi de peste un milion de lei
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ANSVSA
Alexandra-Valentina Dumitru
15 iul. 2026, 10:27, Economic
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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat finalizarea primei etape a Comandamentului Estival Regional 2026, desfășurată în perioada 29 iunie – 12 iulie în județele Constanța și Tulcea.

Inspectorii au monitorizat lanțul de aprovizionare cu produse alimentare destinat litoralului și au efectuat controale atât în unități comerciale, cât și în trafic, pe principalele rute de acces către stațiunile de la Marea Neagră.

În cadrul acțiunii au fost realizate 735 de controale oficiale la unități de alimentație publică, magazine, depozite și unități de producție. Inspectorii au aplicat 104 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 1.000.900 de lei.

De asemenea, au fost dispuse măsuri de suspendare sau interzicere a activității pentru unitățile considerate cu risc și au fost retrase de la consum produse alimentare neconforme.

Printre principalele nereguli descoperite s-au numărat igiena deficitară a spațiilor și utilajelor, depozitarea depozitarea neconformă și vânzarea de alimente în spații neaprobate sanitar-veterinar.

„Abordarea regională din acest an reprezintă un salt calitativ important, care a adus rezultate vizibile. Nu ne-am limitat la stațiuni, ci am verificat transporturile de alimente din Constanța și Tulcea prin filtre în trafic, blocând produsele neconforme sau transportate la temperaturi necorespunzătoare, înainte ca acestea să fie distribuite comercianților. Munca primei echipe de inspectori arată clar că prevenția funcționează, așa că vom menține controale la fel de stricte toată vara”, a declarat dr. Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

O parte importantă a controalelor s-a concentrat în zona Costinești, în contextul desfășurării Festivalului „Beach, Please!”, care a adunat peste 150.000 de participanți. Înainte de deschiderea evenimentului, inspectorii au verificat și autorizat toate unitățile de alimentație publică din perimetrul festivalului.

ANSVSA precizează că, pe durata evenimentului, nu a fost înregistrat niciun caz de toxiinfecție alimentară.

Instituția anunță că activitatea Comandamentului Estival Regional 2026 va continua pe tot parcursul verii.

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